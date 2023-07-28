الأردنيون يُدخلون نجوى كرم كتاب غينيس
أدخل معجبون أردنيون الفنانة اللبنانية نجوى كرم كتاب غينيس للأرقام القياسية بهدية ثمينة.
وأهدى المعجبون الفنانة فستانًا أبيض بطول 55.7 متر، قبل حفلتها في مهرجان جرش لتدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية.
وتتواجد نجوى كرم في الأردن لإحياء حفل الجمعة، في مهرجان جرش بدورته الـ 37.
وارتدت الفستان باللون الأبيض باحتفال خاص، وعلى أنغام الزفة الأردنية، لتدخل إلى عالم الأرقام القياسية من أوسع أبوابه.
وقال ممثل موسوعة "غينيس" أثناء تقديم الدرع التكريمية لنجوى، إنها المطربة اللبنانية الأولى التي تحصل على رقم قياسي للمرة الثانية من قبل "غينيس"، داعيًا بقية المطربين أن يتنافسوا على المركز الثالث كونها سبقتهم إلى نيل المركزين الأول والثاني.
ويتميز الرداء بزركشات على شكل رسوم هندسية على ظهره، ويحمل اللون الأبيض ومزيج من الذهبي والفضي الجميل، بكتفين عريضتين، يتدلى منهما ذيل أبيض طويل.