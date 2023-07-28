الأردنيون يُدخلون نجوى كرم كتاب غينيس

وارتدت الفستان باللون الأبيض باحتفال خاص، وعلى أنغام الزفة الأردنية، لتدخل إلى عالم الأرقام القياسية من أوسع أبوابه.

وقال ممثل موسوعة "غينيس" أثناء تقديم الدرع التكريمية لنجوى، إنها المطربة اللبنانية الأولى التي تحصل على رقم قياسي للمرة الثانية من قبل "غينيس"، داعيًا بقية المطربين أن يتنافسوا على المركز الثالث كونها سبقتهم إلى نيل المركزين الأول والثاني.