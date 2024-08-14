تقدمت الإعلامية المصرية رضوى الشربيني ببلاغ ضد البلوغر المصري عبد الله محمد، تتهمه فيه بالسب والقذف والتطاول عليها بهدف تحقيق مشاهدات عالية على مواقع التواصل.

وقالت رضوى الشربيني في البلاغ أن صانع المحتوى عبد الله محمد نشر مقاطع فيديو تحمل الإساءة إليها والتقليل من شأنها، حيث وصفها وشبهها بكلبته "دونجولة".

وأرفقت رضوى الشربيني بالبلاغ فيديوهات للبلوغر عبد الله والذي يقدم محتوى بعنوان "خليك راجل"، تضمنت ألفاظ سب وقذف وإهانة وتشهير بها، لافتة إلى أن هذه الإساءة سببت لها قلقا نفسيا وإزعاجا.

وكان صانع محتوى "خليك راجل" قد نشر حلقة بعنوان "دونجولة المتعقدة" عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، هاجم خلاله رضوى الشربيني، واتهمها بأنها تهاجم الرجال بسبب معاناتها من "عقدة".

والمحتوى الذي يقدمه عبد الله محمد يختص بالرجال، حيث يتحدث عن الحياة الزوجية، وكل ما يخص الرجال وطرق مواجهة المشاكل التي يواجهونها.

وأثار البلوغر المصري مؤخرا، الجدل بعد إطلاق حملة لحماية الرجال من التحرش، الأمر الذي جعله يتصدر حديث رواد مواقع التواصل، واتُهم عبد الله بأنه يقدم محتوى يهاجم النساء.

ورد البلوغر على اتهامه بمهاجمة النساء خلال فيديو له قائلا: "أنا مش قالب على الستات أنا بكلم الرجالة وفكرة إن الصفحة ذكورية فمفيش مشكلة أهلا وسهلا بالذكورية، ولكن المشكلة في قلة الذكورة، وليس كثرتها وهو مش لازم أطلع أشتم في الرجالة طول الوقت عشان أعجب.. ما هي كل البرامج اللي في التلفزيون وكل السوشيال ميديا، وكل حاجة بتشتم الرجالة والرجالة بيهزقوهم وماسحين بيهم البلاط في كل حتة".