إدراج 26 موقعاً يمنياً على القائمة التمهيدية للتراث العالمي

أضافت منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم "يونسكو"، 26 موقعاً تراثياً وثقافياً وطبيعياً يمنياً، إلى القائمة التمهيدية للتراث العالمي.

وقال سفير اليمن لدى "يونسكو"، محمد جميح، إن ملفات هذه المواقع اليمنية "أُعدت، في وقت سابق، بالتنسيق بين مكتب اليونسكو الإقليمي، والمركز الإقليمي العربي للتراث العالمي، ومندوبية الجمهورية اليمنية لدى المنظمة الأممية".

وأشار في تدوينة على منصة "إكس"، إلى أن فريقاً من الخبراء اليمنيين الذين تم تدريبهم على إعداد هذه الملفات "عمل على تجهيز ملفات 31 موقعاً تراثياً وطبيعياً، لتقديمها إلى قائمة التراث العالمي التمهيدية، منها 26 موقعاً جديداً، بالإضافة إلى تحديث بيانات 5 مواقع مدرجة على القائمة من قبل".

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وذكر جميح، أنه مع إدراج المواقع الجديدة "يصبح لدى اليمن 35 موقعاً للتراث الثقافي والطبيعي على القائمة التمهيدية، من ضمنها 4 مواقع مدرجة من قبل، و5 مواقع تم تحديث بياناتها، إلى جانب المواقع الـ26 المدرجة حديثاً".

وتضم قائمة التراث العالمي، 5 مواقع يمنية مسجّلة لدى منظمة "يونسكو"، هي: مدينة شبام القديمة في حضرموت، ومدينة صنعاء القديمة، وحاضرة زبيد التاريخية في الحديدة، وجزيرة سقطرى، ومؤخرًا أضيفت إليها معالم مملكة سبأ القديمة في مأرب، التي سُجلت في العام 2023.

في غضون ذلك، أدرجت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألسكو"، صهاريج عدن، على قائمة سجل التراث العربي، طبقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

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وقالت أمين عام اللجنة اليمنية للتربية والثقافة والعلوم، حفيظة الشيخ، إن هذا الإنجاز يأتي حصيلة تعاون بين اللجنة اليمنية والهيئة العامة للآثار والمتاحف، وهيئة المحافظة على المدن التاريخية في عدن.

مؤكدة على ضرورة تقديم الدعم لتسجيل ملفات أخرى على قائمة التراث العالمي والعربي، "وذلك ما تزخر به بلادنا من مواقع تاريخية، تحمل بصمات أجدادنا الأوائل".