مؤثرة مصرية تتصدر "الترند" لحضورها زفاف نجل الملياردير الهندي أمباني‎

تصدرت المؤثرة والممثلة المصرية رانيا يحيى حديث نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد حضورها حفل زفاف نجل أغنى رجل في آسيا موكيش أمباني.

ويكمن تصدر رانيا يحيى "الترند" كونها المؤثرة وصانعة المحتوى العربية الوحيدة التي حضرت حفل الزفاف الأسطوري الذي أقيم الجمعة الماضية، بعد احتفالات دامت 7 أشهر قبل عقد القران.

وارتدت رانيا يحيى الساري الهندي، التزاما بشرط عائلة أمباني بضرورة حضور حفل الزفاف بالزي التقليدي.

وشاركت المؤثرة المصرية مجموعة من الصور لها مع عدد من الفنانين والمشاهير الذين حضروا الحفل، عبر حساباتها الموثقة على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلقت عليها بالقول: "الساري بتاعي أهو.. ده تصميم وتنفيذ مانيش مالهوترا ديزاينر، وكل لبس احتفالات الأيام الجاية هدية من أهل العريس لبعض المدعوين، ومحدش يدخل يسأل على سعره".

وتناول نشطاء مواقع التواصل خبر حضور رانيا يحيى حفل الزفاف الأسطوري، مبدين دهشتهم من حضورها، وكيف حصلت على دعوة للحفل الذي حضره نجوم بوليوود، وأبرز مشاهير وكبار رجال الأعمال في العالم، بينما لم يحضر أي فنان مصري.

وشهد يوم الجمعة تتويج احتفالات دامت نحو سبعة أشهر، بعقد قران أنانت أمباني على راديكا ميرشانت، ابنة قطبي صناعة الأدوية فيرين وشيلا ميرشانت، حيث تزوجا بحفل كبير أقيم في مركز "جيو" العالمي للمؤتمرات في مومباي.