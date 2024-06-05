الجزائر.. ضبط 71 تاجر مخدرات خلال أسبوع

أعلنت السلطات الجزائرية ضبط 71 تاجر مخدرات، ضمن الفترة من 29 مايو أيار إلى 4 يونيو حزيران من العام الجاري، وفق بيان صادر عن وزارة الدفاع الوطني الجزائرية.

وقال البيان، الذي بثته الوزارة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، إنه "في سياق الجهود المتواصلة المبذولة في مكافحة الإرهاب، ومحاربة الجريمة المنظمة بكل أشكالها، نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة والاستعداد الدائمين لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني".