الجزائر.. ضبط 71 تاجر مخدرات خلال أسبوع
أعلنت السلطات الجزائرية ضبط 71 تاجر مخدرات، ضمن الفترة من 29 مايو أيار إلى 4 يونيو حزيران من العام الجاري، وفق بيان صادر عن وزارة الدفاع الوطني الجزائرية.
وقال البيان، الذي بثته الوزارة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، إنه "في سياق الجهود المتواصلة المبذولة في مكافحة الإرهاب، ومحاربة الجريمة المنظمة بكل أشكالها، نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة والاستعداد الدائمين لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني".
وأشار البيان إلى أن توقيف تجار المخدرات تم من قبل مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية.
وأكد أنه تم إحباط محاولات إدخال (102) كيلوجرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب، فضلا عن ضبط (500519) قرصا مهلوسا.
وتطرق البيان إلى مجالات أخرى بخلاف المخدرات ضمن مكافحة الأنشطة غير الشرعية والتهريب، مثل ضبط (64) طنا من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة، و(58) قنطارا من مادة التبغ خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني، وكذلك توقيف (171) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة.