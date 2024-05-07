السجن 7 سنوات لوافد زوّر تذاكر دخول "أبراج الكويت"
قررت محكمة كويتية اليوم الثلاثاء، الحكم بسجن وافد يحمل الجنسية المصرية لمدة 7 سنوات، وذلك بعد إدانته بتزوير تذاكر دخول إلى أبراج الكويت".
ووفق وسائل إعلام محلية، فإن قرار الحكم جاء بعد إدانة المتهم بالاستيلاء على 29 ألف دينار كويتي (أكثر من 94 ألف دولار أمريكي)، أثناء عمله في أبراج الكويت، حيث كان يقوم بتزوير التذاكر المخصصة إلى الأبراج.
وبحسب صحيفة "السياسة" فإن المتهم نجح بالفعل في التسلل إلى قاعدة البيانات، وتلاعب بالمعلومات والتواريخ لطباعة تذاكر وإعادة بيعها لمدة سنتين".
كما أفادت صحيفة "المجلس" المحلية بأن الوافد المصري قام بطباعة تذاكر مزورة لدخول "أبراج الكويت"، الأمر الذي أدر عليه عائدا ماليا وصل إلى 29 ألف دينار خلال عامين.
يذكر أن "أبراج الكويت" التي افتتحت عام 1977 تعد من المعالم السياحية البارزة في الدولة الخليجية، وكانت رمزًا للنهضة التي شهدتها خلال تلك الحقبة.