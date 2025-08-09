الشرطة البريطانية توقف 150 شخصا لدعمهم منظمة "فلسطين أكشن"
كيم كارداشيان تخضع لعلاج بالخلايا الجذعية في المكسيك
كيم كارداشيانالمصدر: إنستغرام
إرم نيوز
09 أغسطس 2025، 2:25 م

سافرت كيم كارداشيان إلى المكسيك لتلقي علاج بالخلايا الجذعية لم يُوافق عليه بعد في الولايات المتحدة.

وكيم، الأم لأربعة أطفال والبالغة من العمر 44 عامًا، كانت برفقة شقيقتها كلوي التي وثقت لحظات العلاج بصور سيلفي من العيادة.

وتعتمد كيم على علاج من شركة ميوز يُعرف بـ"التجديد الخلوي الكامل"، الذي يهدف إلى استبدال الخلايا التالفة بأنسجة صحية في أجزاء متعددة من الجسم مثل المفاصل والعضلات.

وفي إحدى الصور، تظهر كيم جالسة بجانب كلوي، مرتدية بيجامة سوداء ونظارة داكنة، وعلقت على منشورها في إنستغرام: "أنا متحمسة جدًا لمشاركة رحلتي مع الخلايا الجذعية معكم".

ويأتي هذا بعد أن تحدثت كيري كاتونا عن تجربتها الصحية الصعبة عقب انفصالها عن خطيبها السابق، وفقا لصحيفة "ميرور".

وشاركت كيري قصتها قائلة: "قبل عامين، تعرضت لتمزق في كتفي أثناء رفع الأثقال، ما سبب لي ألمًا شديدًا. بعد تجربة عدة طرق للعلاج، تعرفت إلى علاج الخلايا الجذعية والتقيت الدكتور عادل خان في إيتيرنا، حيث عالج فريقه كتفي بخلايا ميوز وكانت النتائج مذهلة. استعدت كامل حركة كتفي وأصبحت طبيعية تمامًا".

وعادت كيم إلى مركز العلاج في المكسيك بسبب آلام مزمنة في الظهر، وأخبرت متابعيها: "بعد النجاح السابق، عدت أخيرًا للدكتور خان لعلاج أوجاع ظهري التي عانيت منها لسنوات. علاج الخلايا الجذعية من ميوز كان نقطة تحول أخرى، فقد شعرت بالراحة فورًا واختفى الألم الذي كان لا يطاق".

