مصر.. استدعاء عمرو أديب للتحقيق بتهمة التشهير بطبيبة "كفر الدوار"

استدعت جهات التحقيق المصرية الإعلامي عمرو أديب، لسماع أقواله بشأن الاتهامات الموجهة إليه بالسب والتشهير بحق الطبيبة وسام شعيب، المعروفة بـ "طبيبة كفر الدوار".

وتسلمت جهات التحقيق التقرير الفني الصادر عن الإذاعة والتليفزيون والتحريات الأمنية الخاصة بالواقعة، والتي بيّنت صحة البلاغ الوارد، لتستدعيه النيابة العامة على إثر ذلك لسماع أقواله.

من جانبها، قضت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة في البحيرة بوقف الطبيبة وسام شعيب، عن العمل 6 أشهر وخصم نصف الراتب، وذلك على خلفية نشرها مقاطع فيديو أثارت جدلاً واسعاً عبر منصات التواصل الاجتماعي، تناولت خلالها وقائع تتعلق بإجهاض السيدات وحملهن بعلاقات غير شرعية.

وعلقت "طبيبة كفر الدوار" على الحكم الصادر بحقها من المحكمة التأديبية بمجلس الدولة في محافظة البحيرة بشأن قضيتها التي أثارت ضجة إعلامية، بمنشور لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وقالت خلال منشورها على فيسبوك: "إجازة من العمل 6 أشهر مع صرف نصف الراتب، الحمد لله يا رب، ألف حمد وألف شكر".

في المقابل، أصدرت هيئة النيابة الإدارية بياناً بشأن إحالة طبيبة كفر الدوار، أوضحت خلاله أن المتهمة ارتكبت مخالفات جسيمة تتعارض مع ميثاق الشرف الطبي، حيث قامت بنشر فيديوهات تحدثت فيها عن حالات نساء لجأن إليها بغرض الإجهاض، دون احترام للخصوصية أو الالتزام بالقنوات الطبية الرسمية.

واعتبرت النيابة أن تلك التصرفات تمثل خرقاً واضحاً لقوانين ممارسة مهنة الطب في مصر، فضلاً عن تقديم محتوى يفتقر للمهنية، ما يسيء إلى سمعة العاملين بالقطاع الصحي.