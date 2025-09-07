طُعنت بوحشية.. مقتل لاجئة أوكرانية داخل قطار بأمريكا (فيديو)

تعرضت اللاجئة الأوكرانية إيرينا زاروتسكا البالغة من العمر 23 عامًا للطعن بوحشية حتى الموت في مدينة شارلوت بولاية كارولاينا الشمالية الأمريكية، وذلك بعدما فرت من الحرب في بلادها، بحثًا عن الأمان، بحسب وسائل إعلام أمريكية.

وقع الهجوم غير معروف السبب في 22 أغسطس/آب أثناء عودتها إلى منزلها. وقالت الشرطة إنها طُعنت عدة مرات بالسكين، إحداها في حلقها. ورغم جهود المسعفين الحثيثة، توفيت زاروتسكا في مكان الحادث.

ووجهت السلطات تهمة القتل من الدرجة الأولى إلى ديكارلوس براون جونيور البالغ من العمر 34 عامًا ، زاعمة أنه نفذ الاعتداء دون سابق إنذار قبل مغادرة القطار في المحطة التالية، حيث تم القبض عليه.

ونشرت شرطة شارلوت-ميكلينبورغ تسجيلات كاميرات مراقبة تُظهر براون جالسًا خلف زاروتسكا قبل الهجوم. وشُوهد وهو يلوح بسكين ويتحرك داخل العربة بعد الطعن. وقد تدخّل الركاب، الذين شعروا بالفزع من منظر الدم، بمجرد مغادرة المشتبه به للقطار.

وأُصيب براون في يده خلال الحادثة، وتلقى العلاج في مركز أتريوم الصحي قبل احتجازه. وهو الآن بانتظار تقييم أهليته بأمر من المحكمة، بينما تستمر الإجراءات القانونية.