مع دخول فصل الصيف، يبحث الكثيرون عن الوجهات المثالية لقضاء عطلتهم التي تجمع بين الراحة والترف والتجارب التي لا تُنسى.

وفي هذا الخصوص، عرض موقع "فوربس"، أفضل 5 وجهات للسفر الفاخرة في صيف 2024:

إيطاليا

توفر إيطاليا تجارب متنوعة تلبي احتياجات جميع الزوار، من معالم الإمبراطورية الرومانية القديمة في روما إلى الكاتدرائيات الرائعة والأعمال الفنية الثمينة في متاحف الفاتيكان.

وتعتبر الوجهات مثل ساحل أمالفي وريفييرا البندقية مثالية للسفر الفاخر بفضل منتجعاتها الرائعة، ومطاعمها التي تقدم أشهى الأطباق الإيطالية الرفيعة.

ولمحبي الفن والهندسة المعمارية، تُعد فلورنسا وميلانو وجهتين لا بد من زيارتهما، كما يمكن لأولئك الباحثين عن ملاذ طبيعي الاستمتاع بجمال بحيرة كومو أو توسكانا.

بونتا كانا

تشتهر بونتا كانا في جمهورية الدومينيكان بشواطئها النقية ومياهها الصافية، وتقدم العديد من المنتجعات الشاملة فيها تجارب فاخرة للمسافرين.

ويمكن للزوار الاستمتاع بالأنشطة المتنوعة مثل الغطس في "Laguna Bavaro"، وركوب القوارب إلى جزيرة "Saona"، وزيارة محمية "Monkeyland Primate Sanctuary".

اليابان

تُعد اليابان وجهة سفر فاخرة بفضل انخفاض قيمة الين مقابل الدولار. ويمكن للزوار الاستمتاع بتجربة يابانية تقليدية في فنادق الريوكان التاريخية في كيوتو وأوساكا وطوكيو، حيث يمك للسياح التمتع بوسائل الراحة الفاخرة مثل الينابيع الساخنة الطبيعية والتفاعل مع الحرفيين المحليين.

ويوفر نظام السكك الحديدية عالي السرعة سهولة زيارة مدن متعددة من خلال رحلات قصيرة.

الأرجنتين

تشتهر الأرجنتين بطعامها الرائع ومعالمها السياحية الجميلة، ويمكن للزوار استكشاف شلالات إجوازو الشهيرة، أو القيام برحلات بحرية تحبس الأنفاس، أو زيارة نهر بيريتو مورينو الجليدي في باتاغونيا.

هاواي

تتميز هاواي بطقسها اللطيف وأنشطتها المتنوعة على مدار العام، ورغم تضرر أجزاء من ماوي بحرائق لاهينا، تظل الجزر الأخرى مفتوحة للسياحة.

وتوفر جزيرة لاناي خصوصية فائقة بفضل قلة سكانها ووجود منتجعات فاخرة، توفر تجارب استثنائية من فئة الخمس نجوم.