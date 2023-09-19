فضائح "مشينة" تدفع شرطة لندن إلى عملية إصلاح شاملة

باشرت شرطة العاصمة البريطانية لندن عملية إصلاح معايير عمل الجهاز المعروف باسم "سكوتلاند يارد" من أجل "اجتثاث الضباط المارقين الذين أفسدوا نزاهة خدمة الشرطة مع تراجع الدعم الشعبي لها بعد سلسلة من الفضائح الضارة"، وفقا لما أوردته صحيفة التايمز البريطانية.

الصحيفة ذكرت أن ستين ضابطا بريطانيا قد يواجهون الإقالة شهريا على مدار العامين المقبلين في ظل الكشف عن قضايا ومخالفات "بغيضة" تتعلق بسلوك الشرطة.