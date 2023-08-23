عجائب طبيعية غريبة حول العالم تثير الدهشة وتجذب السيّاح
لا يتوقف كوكب الأرض عن إبهارنا بعجائب الطبيعة الساحرة والغريبة، وروائع أخرى من صنع الإنسان خلًفت وراءها العديد من الألغاز التي بقي بعضها دون تفسير .
وإذا كنتم من محبي استكشاف بعض هذه العجائب أو الظواهر غير المبررة التي تُدهش الإنسان وتصيبه بالحيرة ، ما عليكم سوى التوجّه إلى الأماكن التالية:
المنطقة 51 في صحراء نيفادا الأمريكية
استحوذت منشأة القوات الجوية الأمريكية المعروفة باسم المنطقة 51، الواقعة داخل قاعدة نيفادا للاختبار والتدريب، ولعقود على خيال كلّ الذين يؤمنون بنظرية المؤامرة وكتّاب الأفلام في هوليوود .
وقد أدت السرية المحيطة باختبار طائرات الشبح التي جرت في حقبة الحرب الباردة، إلى شائعات عن وجود أجسام غريبة وكائنات فضائية وتجارب حكومية خطيرة .
وبسبب الغموض الذي يلّف هذا المكان، فقد أصبح وجهة سياحية مفضلة لدى المدنيين الفضوليين الذين يمكنهم زيارة المنطقة المحيطة بالقاعدة ، إلا أن الدخول إليها ممنوع.
مثلّث برمودا
يقع مثلّث برمودا، أشهر مكان غامض في العالم، في المحيط الأطلسي بين برمودا وبورتوريكو وميامي، على مساحة تبلغ نحو 500000 ميل مربع .
يقال إن أكثر من 20 طائرة و 50 سفينة اختفت في ظروف غامضة في الجو أو تحطمت دون تفسير. وهذه الحوادث بقيت لغزًا حتى يومنا هذا، ولا تزال تثير الحيرة لدى الكثيرين.
شلالات الدم في القطب الجنوبي
علاوة على كونه المكان الأشدّ بردًا وجفافًا على هذا الكوكب، فإن القطب الجنوبي هو موطن لشلالات بلون قرمزي يُطلق عليها اسم شلالات الدم ، وهي تصبّ بشكل قوي في نهر جليدي أبيض.
وقد أكد العلماء أخيرًا أن اللون الأحمر هذا يأتي من المياه المالحة الغنية بالحديد من داخل النهر الجليدي التي تأكسدت وتحوّلت إلى لون الصدأ، بمجرد تعرّضها للأكسجين.
قلعة المرجان في فلوريدا الأمريكية
قام المهندس الليتواني – الأمريكي "إدوارد ليدسكالنين" ببناء هذا الهيكل الحجري في "هومستيد" في "فلوريدا" الأمريكية على مدار 25 عامًا حتى وفاته سنة 1951.
ويقال إنه قام وحده ودون استخدام آلات كبيرة، بقطع ونقل ونحت أكثر من 1100 طن من الصخور المرجانية . ولا تزال الطريقة التي أدار بها هذا الإنجاز الهندسي لغزًا مثيرًا للإعجاب.
غابة الأشجار الملتوية في بولندا
تقع هذه الغابة في بلدة "غريفنو" غرب بولندا وتحتوي على مئات أشجار الصنوبر التي تمّ زرعها في ثلاثينيات القرن الماضي .
لكن ما يثير دهشة كل من زار تلك الغابة، أن الأشجار هذه نمت بانحناء 90 درجة تقريبًا في قاعدتها؛ ما جعلها تبدو مثل خطّافات الصيد. وفيما يَعتقد البعض أنه تم استخدام تقنية أو أداة لجعل الأشجار تنحني بهذه الطريقة، يرى البعض الآخر أن عاصفة ثلجية أو عناصر طبيعية أخرى قد تكون أعطت هذه الغابة شكلها الغريب والجميل في آنٍ واحد.
جسر "راكوتزبروك" أو جسر الشيطان في ألمانيا
يعود بناء هذا الجسر إلى ستينيات القرن التاسع عشر في مدينة "كروملاو" الألمانية، وهو أحد أكثر الأماكن جذبًا للسيّاح والمصورين المحترفين بسبب شكله نصف الدائري الذي يتحوّل إلى دائرة كاملة مثالية، عند انعكاسه في المياه الصافية.
يشار إلى أن هذا الجسر يُطلق عليه أيضًا اسم " جسر الشيطان " إذ يعتقد السكان المحليون أن العديد من الجسور القديمة هي معجزة بنائية لا يمكن إنجازها دون مساعدة من العالم الآخر.
حفرة "دارفازا" في تركمانستان
منذ نحو 50 عامًا انفتحت حفرة نارية واسعة في صحراء شمال تركمانستان، ولا تزال مشتعلة حتى اليوم حيث يمكن رؤية وهجها في الليل على بعد أميال.
يُعتقد أن حفرة "دارفازا" التي يُطلق عليها ايضًا اسم "باب الجحيم" قد نتجت عن حادث تنقيب عن الغاز الطبيعي الروسي، حيث قام المهندسون بإشعال النار في المنطقة لوقف انتشار الغازات الخطرة، غير مدركين أن النيران ستظل مشتعلة.
شلالات اللهب الخالدة في حديقة Chestnut Ridge في نيويورك
عند التوجّه إلى محمية " شيل كريك " داخل حديقة Chestnut Ridge في نيويورك، يظهر ضوء برتقالي أحمر غريب متوهّج خلف شلال؛ ما يُشعر الزائر وكأنه يشاهد قصة خيالية.
يتغذّى هذا اللهب الذي يحترق خلف الماء, بغاز الميثان الطبيعي المتسرّب من خلال الشقوق في الصخور، وهو يمكن أن ينطفىء من المياه المتدفقة من الشلال، إلا أن زوار المحمية غالباً ما يشعلونه من جديد للحفاظ على المنظر الساحر.
الثقب الأزرق العظيم في بليز شمال أمريكا الوسطى
يجذب الثقب الأزرق العظيم الغواصين المحترفين من جميع أنحاء العالم بسبب مياهه النقية الصافية والحياة البحرية والشعاب المرجانية .
وهذا البئر البحري المستدير الموجود قبالة سواحل " بليز" يبلغ عرضه 318 مترًا وعمقه 124 مترًا وهو جزء من الحاجز المرجاني في " بليز" والمدرج على لائحة اليونيسكو للتراث العالمي.
بحيرة هيلير في أستراليا
بمياهها ذات اللون الوردي الزاهي ، تتمتع هذه البحيرة بسحر فريد من نوعه في العالم، وهي تقع بجوار المحيط الهادىء، ما يجعل لونها الطبيعي بارزًا جدًّا مقارنة مع لون المحيط الزرقاء .
هذا ولا يزال السبب وراء لون البحيرة الوردي لغزًا محيّرًا، لكن يُرجّح أن يكون بسبب الطحالب أو البكتيريا أو التفاعلات الكيميائية.
بحيرة نطرون في ناميبيا
تُعرف بحيرة "نطرون" في تنزانيا أيضاً باسم البحيرة المرعبة، لأنها تمتلك القدرة على تحويل الطيور إلى حجر, إذ يمكن أن تصل درجة حرارة المياه فيها إلى 60 درجة مئوية ومستوى الحمضية 10.5 .
مياه هذه البحيرة لاذعة بحيث يمكن أن تحرق جلد وأعين الحيوانات التي لم تتكيف معها. كما إن المستويات العالية من كربونات الصوديوم تعمل أيضًا كمواد حافظة، ما يجعل الطيور والخفافيش والحيوانات الأخرى التي تموت في مياهها شبه محنطة. ورغم ذلك، تعد البحيرة مكاناً آمناً لتكاثر قطيع من طيور النعام.
مضمار السباق في متنزّه Death Valley الوطني في كاليفورنيا
يقع هذا المضمار في وادٍ بين سلاسل جبال " كوتونوود " و " لاست تشانس" في متنزّه وادي الموت الوطني، وهو عبارة عن قاع بحيرة جافة تشتهر بصخورها المتحركة الغريبة، حيث تبدو وكأنه تمّ دفعها أو جرّها بواسطة قوة غامضة ، تاركة وراءها أثرًا على الأرض.
وقد اكتشف العلماء أخيرًا أن الصخور تحرّكها الرياح خلال فترة قصيرة عندما تكون الأرض مغطاة بالجليد.
هيكل ريشات في موريتانيا
يُطلق أيضًا على هذا التكوين الجيولوجي المذهل اسم " عين الصحراء"، وهو عبارة عن دائرة يبلغ قطرها نحو 50 كيلومترًا في وسط الصحراء، وتبدو من الفضاء وكأنها عين ثور.
وتفيد إحدى النظريات بأن عين الصحراء نشأت نتيجة اصطدام نيزكي، فيما أظهرت الدراسات الطويلة المعمقة لهذا التكوين أنه نشأ عن طريق تآكل قبة، وكشف عن حلقات متّحدة المركز من طبقات الصخور.
هذا ويمكن لرواد الفضاء على متن محطة الفضاء الدولية رؤية شكله المميز.