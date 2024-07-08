لقي عروسان وسائق مصريون، مصرعهم، الأحد، إثر انقلاب السيارة التي تقلهم بمياه نهر النيل في القاهرة، ولم يتم العثور على جثامينهم بعد.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغاً، مساء الأحد، يفيد بسقوط سيارة تقل عريس وعروس ليلة زفافهما في نهر النيل، حيث اختفت السيارة في النهر.

وانتقلت قوة أمنية مصحوبة برجال الإنقاذ النهري والحماية المدنية إلى مكان سقوط السيارة، حيث يتم البحث عن الجثامين.

وقال شهود عيان إن السيارة انحرفت فجأة عن الطريق أثناء سيرها بسرعة كبيرة، ما أدى إلى سقوطها في نهر النيل، حيث ابتلعت المياه السيارة بمن فيها.

ويتابع محافظ القاهرة عملية البحث عن الجثامين، حيث تم دعم رجال الإنقاذ بعدد من الغواصين ومعدات خاصة لعملية الإنقاذ في محاولة لإيجاد الجثامين.