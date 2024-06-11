مدانة بـ"قتل" طفل "توزع الابتسامات" أثناء جلسة محاكمتها (فيديو)

أثارت سيدة أمريكية مدانة بجريمة قتل طفل وتعريض والدته لجروح خطيرة، حالة من الصدمة والاستياء، بعدما ظهرت في قاعة المحكمة وهي "تبتسم".

وظهرت السيدة المدانة بالجريمة، أثناء مثولها أمام المحكمة ويداها مقيدتان خلف ظهرها، وهي تبتسم عدة مرات أثناء قراءة التهم، الأمر الذي أثار حالة ذهول وصدمة بين الذين حضروا جلسة المحاكمة، وحتى عبر منصات التواصل الاجتماعي.