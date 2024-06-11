مدانة بـ"قتل" طفل "توزع الابتسامات" أثناء جلسة محاكمتها (فيديو)
أثارت سيدة أمريكية مدانة بجريمة قتل طفل وتعريض والدته لجروح خطيرة، حالة من الصدمة والاستياء، بعدما ظهرت في قاعة المحكمة وهي "تبتسم".
وظهرت السيدة المدانة بالجريمة، أثناء مثولها أمام المحكمة ويداها مقيدتان خلف ظهرها، وهي تبتسم عدة مرات أثناء قراءة التهم، الأمر الذي أثار حالة ذهول وصدمة بين الذين حضروا جلسة المحاكمة، وحتى عبر منصات التواصل الاجتماعي.
كما زعمت، بأنها بريئة، مما نسب إليها، رغم رصدها أثناء القيام بالجريمة، من خلال كاميرات مرآب محل البقالة، وثبوت الأدلة ضدها.
وأقدمت المتهمة بيونكا إليس (23 عامًا) بحسب صحيفة "نيويورك بوست"، على طعن الطفل جوليان وود (3 سنوات) حتى الموت، في ساحة انتظار السيارات أمام محل بقالة بولاية أوهايو الأمريكية، دون سابق معرفة بالأسرة، أو وجود أسباب.
وأفادت التحقيقات بأن هجوم إليس وقع الأسبوع الماضي، على الطفل ووالدته مارغو وود (38 عامًا)، مما اعتبر بأنه "عمل عشوائي من أعمال العنف، وليس له أي دوافع شخصية".
وألقت السلطات الأمنية، القبض على السيدة، في موقع الجريمة بينما كانت لا تزال تحمل سكينا، ما أثار تساؤلات حول سلامة قواها العقلية.
وتواجه إليس، 10 تهم جنائية منها القتل العمد والشروع بالقتل، وقد تصل عقوبتها إلى الإعدام عند إدانتها.