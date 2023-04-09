الإمارات.. بيع رقم مركبة مميز في مزاد بنحو 15 مليون دولار

كما جرى بيع العديد من أرقام لوحات السيارات، خلال المزاد.

وفي أرقام الهواتف، بيع الرقم المميز 0548888888 من "اتصالات" و"دو"، بمبلغ 2 مليون و300 ألف درهم، وبيع الرقم المميز 0583333333 بمبلغ وقدره مليوني درهم.

ووصلت حصيلة المزاد الإجمالية إلى 97 مليونًا و920 ألف درهم (أكثر من 26 مليون دولار).