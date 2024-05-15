للمرة الأولى.. أحمد حاتم يكشف سبب انفصاله عن زوجته

كشف الفنان المصري أحمد حاتم، للمرة الأولى، سبب انفصاله عن زوجته، مشيرا إلى أنه كان "ظالما" معها، وأنها لم تشعر بالراحة معه.

وأضاف حاتم، خلال لقاء مع الإعلامي أنس بوخش: "انفصلت بعد تجربة زواج دامت 3 سنوات، وتعلمت بعدما حدث الطلاق أن الإنسان من الممكن أن يصبح أفضل بعد الزواج، ومن الممكن أن يتغير للأسوأ، وأحيانا يحدث ذلك من دون قرار منه".

وتابع حاتم: "في الزواج كنت نسخة سيئة مني، وكنت شخصا ظالما إلى حد ما، حتى وإن لم يظهر هذا للجميع، لكنها الحقيقة، والطرف الآخر لم يشعر بالسعادة معي، لذا حدث الطلاق".

وأشار الفنان المصري إلى أن تجربة الزواج جعلته يغير تفكيره بشكل كبير، مضيفا: "توصلت إلى أنني أستطيع أن أفعل ما أحبه ومقتنع به من دون تردد، وبعد هذه التجربة أصبحت لدي رغبة في أن أبذل مجهودًا أكبر، وأفتح مشاعري بشكل أكبر، وأعبر عن نفسي ومخاوفي بشكل أوضح".