كيف تعلم طفلك أهمية النقود؟

تعليم الأطفال عن المال أمر مهم، وتقول جين بيرل، مؤلفة كتاب "الأطفال والمال: منحهم المعرفة اللازمة للنجاح المالي"، إن الطريقة الفضلى هي تحويل أنشطتك اليومية مع أطفالم إلى تجارب تعليمية.

فعلى سبيل المثال، يمكن أن تكون الرحلات إلى البنك أو المتجر أو ماكينة الصراف الآلي بداية مثالية لمناقشة قيمك وكيفية استخدامك للمال.

الأطفال بعمر 2 و3 سنوات

لن يفهم الأطفال الصغار قيمة النقود، ولكن يمكنهم البدء في التعرف إليها. وإحدى الطرق الممتعة للقيام بذلك هي تعلم أسماء العملات المعدنية.

وهنا يمكنك أنت وطفلك تتبع الجزء الخارجي من العملات المعدنية المختلفة وتلوين الأشكال. ثم اجعل طفلك يطابق العملة المعدنية مع الصورة أثناء مناقشة اسم كل واحدة منها.

انتبه قد يحاول الأطفال الصغار ابتلاع العملات المعدنية، لذا احرص دائمًا على الإشراف عليهم.

وتقول دكتورة التربية دوروثي سينجر، لموقع Parents، إنه من خلال تبادل الأموال، يبدأ طفلك في فهم أساسيات التجارة. فاستخدم علب الحبوب أو الفاكهة أو الإسفنج أو المناشف الورقية كعناصر في المتجر. معًا، اصنعوا أموالًا وهمية وتسوقوا معا.

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الأطفال من سن 4 و5 سنوات عن المال

قبل التوجه إلى السوبر ماركت، اطلب من طفلك أن يساعدك في الدفع. وعندما تصلون، أعطه المال واطلب منه أن يراقب أسعار المنتجات.

هذا سيجعله يشعر وكأنه يساعد، وهي طريقة سهلة وممتعة للتحدث عن توفير المال، بحسب الخبراء.

ويفضل معظم الأطفال في سن ما قبل المدرسة تجربة لعبة المطعم الخيالي في المنزل بدلاً من الخروج لتناول العشاء. فهي تعزز بشكل مرح مجموعة متنوعة من المهارات، مثل إعداد المائدة، وتعلم حسن السلوك. وتقول الدكتورة سينجر: "يجب تذكير الأطفال في سن الرابعة بعد تناول الوجبة الخيالية بضرورة دفع الفاتورة. ولكن بمجرد فهمهم، فإنهم سيشعرون بحماس شديد للدفع باستخدام أموال وهمية أو صنع الباقي كأمين صندوق".

الأطفال من سن 6 إلى 8 سنوات

قد يبدأ الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و8 سنوات في فهم كيفية عمل الأموال. وتقول سنجر: "بمجرد أن يحصل طفلك على مصروف، سيحتاج إلى مكان يضع فيه أمواله". اجعل من زيارة البنك حدثًا. ساعد طفلك على فتح حساب توفير، وشجعه على إيداع الأموال بانتظام. ومع نمو الرصيد، يمكنك مناقشة مفهوم الفائدة وكيف يسدد البنك للناس مقابل ادخار أموالهم. فالعديد من البنوك لديها حسابات للأطفال تقدم حسابات بدون رسوم وبدون حد أدنى للرصيد.

هذا هو أيضًا سن مناسب لممارسة هواية جمع العملات المعدنية. إذ يمكنك إثارة اهتمام طفلك بجمع العملات المعدنية، لتعلمه قمية الادخار وعدم الإسراف.