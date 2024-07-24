تقدم الفنان المصري محمد صبحي بالاعتذار عما أسماه "سوء الفهم"، الذي حدث بينه وبين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بعد أن أعلنت مقاضاته، مبينًا أن الفنان أشرف زكي تدخل للصلح بين الطرفين.

وأضاف صبحي في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "تلقيت اتصالًا من صديقي الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وتحاورنا حول أزمة مسرحية (عيلة اتعمل لها بلوك)، وبثها بالتليفزيون والمشاكل التي حدثت، التي قد يكون فيها سوء فهم".

وتابع الفنان المصري: "وربما كان بث المسرحية دون إعلانات وتقديمها في موعد غير الذي اتفقنا عليه، هو الذي سبب بعض الضيق لنا جميعًا".

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وواصل: "الشركة المتحدة وأنا كفنان لا بد أن نحرص على صورتنا وصورة وطننا مصر، وتركت للدكتور أشرف زكي أن يتخذ ما يراه وينهي الموضوع".

وختم صبحي بيانه بالقول: "احترامي للنقابة واحترامي للمتحدة، ويظل بيننا الحب كله كمصريين لا نصنع صراعًا يلهينا عن تقدمنا ورفعة وطننا وريادتنا".

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد أعلنت في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، مقاضاة الفنان المصري محمد صبحي؛ بسبب ما أسمته بـ"الادعاءات الفجة" التي أدلى بها خلال لقاء تليفزيوني أخير، فيما يتعلق بمسرحية "عيلة اتعملها بلوك".