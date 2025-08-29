المفوضية الأوروبية: أمامنا 30 يوما للتوصل إلى حل دبلوماسي لملف إيران النووي
8 قتلى إثر حادث سير مروع في المغرب (صور)

8 قتلى إثر حادث سير مروع في المغرب (صور)
سيارة إسعاف مغربيةالمصدر: منصة إكس
محمد بركة
محمد بركة
29 أغسطس 2025، 6:26 ص

أسفر حادث سير وقع صباح اليوم الجمعة، في منطقة بيكودين، التابعة لإقيلم "تارودانت" بجهة سوس ماسة جنوب المغرب، عن مقتل 8 أشخاص.

والحادث "المُروع"، وقع على الطريق الرئيس بين "تارودانت" وأغادير، الواقعة على طول ساحل المحيط الأطلسي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.

ووقع الحادث إثر اصطدام عنيف بين شاحنة "ضخمة" وبين سيارة أجرة؛ ما تسبب في تحطم كامل لهيكل الأخيرة، وصعّب بشكل كبير من مهمة إنقاذ الركاب، بحسب مصادر محلية.

الدمار الذي لحق بسيارة بعد أن اصطدمت بشاحنة

وبعد أن انتقلت السلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي والوقاية المدنية إلى موقع الحادث، جرى نقل جثامين الضحايا إلى المشرحة؛ فيما تم نقل المصابين، الذين وصفت حالاتهم بـ"الحرجة" إلى المستشفى.

صورة تُظهر شاحنة وسيارة بعد أن اصدمتا ببعضهما

بدورها، فتحت النيابة تحقيقا قضائيا عاجلا من أجل تحديد ملابسات الحادث "المأساوي"، الذي هزّ الرأي العام المحلي.

