إنقاذ 23 عاملاً بعد انهيار منجم ذهب في كولومبيا (فيديو وصور)

نجحت فرق الإنقاذ الكولومبية الأربعاء، في إخراج 23 عاملاً سالمين بعدما حوصروا يومين على عمق 80 مترًا داخل منجم للذهب انهار في شمال غرب البلاد.

وعلى وقع تصفيق أهاليهم وصيحات الفرح، خرج العمّال الـ23 وقد غطاهم الطين من نفق في منجم "لا ريليكيا" الواقع على بُعد حوالي 4 ساعات من ميديلين (شمال غرب)، ثاني كبرى مدن البلاد.

وكان العمال عالقين منذ مساء الإثنين، وتلقوا الطعام والماء عبر أنابيب، وتمكّنوا من التواصل مع فرق الإنقاذ وعائلاتهم عبر الهاتف.

ووفقا لوكالة التعدين، فقد تمكن 7 عمّال من الخروج من المنجم المنهار صباح الأربعاء، بحسب وكالة "فرانس برس".

وأكدت وكالة التعدين الوطنية على منصة "إكس" أنّ عملية الإنقاذ انتهت بعد "48 ساعة من العمليات المتواصلة".

وتدير هذا المنجم شركة محلية تعمل لصالح شركة "أريس ماينينغ كوربوريشن" الكندية.

وغالبا ما تشهد كولومبيا حوادث منجمية تكون قاتلة في أحيان كثيرة، لا سيّما في حقول الفحم والمناجم غير المرخّص لها، لكنّ هذه الحوادث تكون أقلّ في المناجم التي تديرها شركات متعدّدة الجنسيات.

والعام الماضي، قضى 124 شخصا في حوادث من هذا النوع؛ وبلغ عدد الضحايا 65 في تموز/يوليو 2025، وفق الوكالة الوطنية للمناجم.