مصر.. إلغاء حبس غادة والي في قضية "سرقة فنية"

قضت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، الأحد، بإلغاء حكم الحبس الصادر بحق مصممة الجرافيك المصرية غادة والي، 6 أشهر، في اتهامها بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية، وسرقة لوحات الفنان الروسي جورجي كوراسوف.

ويتضمن قرار المحكمة تأييد تغريم المتهمة 10 آلاف جنيه، ودفع تعويض مؤقت 100 ألف جنيه.

وكانت النيابة العامة أمرت بوضع "والي" على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، بتهمة سرقة لوحات فنان تشكيلي أجنبي ولصقها على إحدى محطات مترو الأنفاق في القاهرة؛ وهي محطة "كلية البنات - مصر الجديدة، "واستغلالها في إعلان لشركة مياه غازية.

ودافعت مصممة الجرافيك عن نفسها، مؤكدة أنها تعرضت لحملة شرسة على مواقع التواصل أثرت في نفسيتها، وأساءت لسمعة الشركة التي تديرها.

وأكدت غادة والي أنها لم تسرق أعمال الفنان الروسي، وإنما تعيد توظيف "الثيمات" والأشكال الفرعونية نفسها التي يشتغل عليها الفنان في أعماله، ومن هنا جاء التشابه بين ما قدمته وبين رسوماته.