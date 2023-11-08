في واقعة غريبة.. امرأة تنفق 12 ألف دولار على الدمى

لم تتمكن الشابة الأمريكية "كيرستن هالي" من تخطي أحلام طفولتها، فعلى الرغم من بلوغها الـ 28 من عمرها، إلا أنها ما زالت تعشق الدمى.

وتعيش كيرستن في ولاية كاليفورنيا، مع زوجها إيثان و32 دمية على هيئة أطفال رُضع.

وفي حديث لها مع صحيفة "ذا صن" البريطانية، أكدت كيرستن أنها أنفقت آلاف الدولارات على الدمى التي تبدو أقرب للأطفال الحقيقيين.

وقالت "كنت طفلة تعشق الدمى، وكنت أمضي ساعات في اصطحابها للتنزه وإخبارها بكل أسراري".