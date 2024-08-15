شهدت ولاية القيروان التونسية حادثة صادمة، حيث تحول حفل زفاف إلى "ليلة رعب" داخل أحد المستشفيات، إثر معارك عنيفة بين مجموعتين من الشبان كانوا ضمن المدعوين في الحفل.

وأوضح أحد مسؤولي المستشفى المحلي بمنطقة "بو حجلة" بالولاية، أنّ "قسم الطوارئ استقبل عددا من الجرحى والمصابين مساء الأربعاء نتيجة مشاجرة نشبت بينهم في حفل زفاف".

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وأضاف، في تصريحات إذاعية محلية، أنه بمجرد أن بدأ المصابون في التعافي بعد تلقي الإسعافات الأولية، تجددت بينهم المعارك اليوم الخميس، مشيرا إلى أن المستشفى تعرض لتخريب وتهشيم المعدات وتحطيم أحد الأبواب.

وكشف عن حالة من الفزع والرعب انتابت المرضى والأطقم الطبية من ممرضين وممرضات وأطباء، فضلا عن موظفي وعمال المستشفى، الذين أصيبوا بحالة من الصدمة والذهول، وركضوا بحثا عن ملاذ آمن وسط المعارك المحتدمة التي تحولت فيها تجهيزات المكان إلى أسلحة.

وأشار إلى أن مسؤولي المستشفى سارعوا بإبلاغ الجهات الأمنية، كما قدموا تقريرا بالواقعة للإدارة الجهوية للصحة بالقيروان.