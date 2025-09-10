logo
أمريكية تواجه السجن بسبب تسجيل كلبتها في الانتخابات

مثلت امرأة أمريكية تُدعى لورا يوركس أمام محكمة في كاليفورنيا بعد اتهامها بتسجيل كلبتها المتوفاة، "مايا جين"، في القوائم الانتخابية، ما قد يعرّضها لعقوبة سجن تصل إلى ست سنوات.

وكانت يوركس قد نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للكلبة وهي ترتدي ملصق "لقد صوّتت" بعد انتخابات حاكم كاليفورنيا في عام 2021، كما يُزعم أنها صوتت باسم الكلبة مرة أخرى في الانتخابات التمهيدية الفدرالية عام 2022.

وأشارت في منشور لاحق إلى أن بطاقة اقتراع لا تزال تصل باسم الكلبة رغم وفاتها، وفقا لتقرير لصحيفة "نيويورك بوست".

وقد سلّمت نفسها طواعية للسلطات في مقاطعة أورانج عام 2024، وبعد تحقيق، وُجهت لها اتهامات رسمية من مكتب المدعي العام.

وخلال جلسة استماع موجزة، أوضح محاميها أن موكلته لم تكن تنوي الاحتيال بل أرادت تسليط الضوء على ثغرات في النظام الانتخابي من خلال إثبات إمكانية تسجيل حتى "كلب" للتصويت.

وأعربت يوركس عن ندمها الشديد على فعلتها.

من جهته، أكد مكتب المدعي العام أن تسجيل الناخبين لأول مرة يتطلب إثبات الإقامة، وتم الطعن في بطاقة اقتراع الكلبة في انتخابات 2022، فيما احتُسب صوتها بالفعل في انتخابات 2021، ما أثار تساؤلات حول أمن النظام الانتخابي.

