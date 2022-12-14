هجوم لاذع على طلاب جامعة الأقصر بسبب حفل تنكري

تعرَّض طلاب كلية الفنون الجميلة في جامعة الأقصرالمصرية، لموجة انتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد مشاركة صورهم من مسابقة تنكرية.

ونظم الطلاب بالتعاون مع عميد الكلية هذه المسابقة لإلقاء الضوء على مواهبهم وقدراتهم على التنكر بشخصيات سينمائية محلية وعالمية.