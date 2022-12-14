هجوم لاذع على طلاب جامعة الأقصر بسبب حفل تنكري
تعرَّض طلاب كلية الفنون الجميلة في جامعة الأقصرالمصرية، لموجة انتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد مشاركة صورهم من مسابقة تنكرية.
ونظم الطلاب بالتعاون مع عميد الكلية هذه المسابقة لإلقاء الضوء على مواهبهم وقدراتهم على التنكر بشخصيات سينمائية محلية وعالمية.
واستعمل الطلاب المكياج والحلي والأزياء للتنكر بالشخصيات التي جسدوها، فمنهم من ظهر بالزي الصعيدي، وآخر بهيئة "جوكر" وآخرون بأبطال أفلام الرعب.
فرصة لأصحاب المواهب
قال عميد كلية الفنون الجميلة الدكتور أحمد محي حمزة لموقع القاهرة 24، إن هذا الحدث يعطي الفرصة لأصحاب المواهب بتصميم أزياء تنكرية مستوحاة من أفلامهم المفضلة، كما يشجعهم على اكتشاف مواهبهم الدفينة.
هجوم لاذع وتشبيه بالغرب
ما إن بدأ الطلاب بمشاركة صورهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حتى انهالت عليهم التعليقات المسيئة، التي حملت عبارات غاضبة. فأشار البعض إلى أن الشخصيات "مرعبة" وليست قريبة من الواقع، بينما قال آخرون إن الطلاب يتشبهون بالغرب، ولا يمتلكون مواهب لافتة.
في المقابل، أثنى عدد من المعلقين على المبادرة الاستثنائية التي نظمها طلاب الكلية، مبدين إعجابهم بأزيائهم واختياراتهم.
تقبل الاختلاف ومحاربة التنمر
قال عميد الكلية إن مسابقة التنكر هذه، تسلط الضوء على قضايا هامة، أبرزها محاربة التنمر ومعالجته، مشيرا إلى أن التنكر يحث الآخرين على تقبل الاختلاف، الذي يعد من أبرز أهداف الفن بشكل عام.
وأضاف أن الطلاب عبروا عن فكرهم ووعيهم ضمن الالتزام بقيمهم واحترام عاداتهم وتقاليدهم.