اللغة العربية ضيفة شرف في مهرجان أفينيون 2025

بعد اللغة الإنجليزية عام 2023 والإسبانية لهذا العام، اختار "تياغو رودريغيز"، مدير مهرجان أفينيون المسرحي، اللغة العربية للاحتفاء بها في النسخة التاسعة والسبعين للمهرجان، التي ستقام العام القادم.

وقال رودريغيز، في بيان تناقلته وسائل الإعلام، "اللغة العربية ستكون ضيفة شرف في مهرجان أفينيون لعام 2025، وستحظى بكونها لغة الشرف في برمجة النسخة التاسعة والسبعين.

العرض الافتتاحي

ووصفها خلال لقاء مع الصحافة بأنها "لغة ذات ثراء تراثي هائل"، كما أنها "تشكل جسراً بين الثقافات".

وذكر مدير المهرجان أن اللغة الإسبانية، التي كانت ضيفة الشرف في نسخة هذا العام من المهرجان، استحوذت على نحو 30% من البرمجة، في حين أفرد المهرجان المساحة ذاتها للغة الإنجليزية في العام الماضي.

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كما أعلن أن "مارلين مونتيرو فريتاس" ستنسق العرض الافتتاحي في عام 2025، قائلاً: "رقصتها تمزج بين العلاقة المثيرة مع الجسد وكثافة الفكر الفلسفي حول عصرنا، وهي فنانة تقفز من تخصص إلى آخر، مستشهداً أنها بالإضافة إلى الرقص والمسرح، فإنها مميزة أيضاً في عالم الفنون البصرية والسينما".

وفيما يتعلق بحضور الدورة الثامنة والسبعين (29 يونيو - 21 يوليو)، أعلن بيير جيندرونو، نائب المدير، عن "اتجاه إيجابي للغاية" بنسبة 92% في الأسبوع الأول، وأكثر من 97% في الأسبوع الثاني.

وقال رودريغيز: "كان الجمهور حاضرًا منذ اليوم الأول، على الرغم من العام غير المعتاد ومخاوف العديد من المهنيين بشأن الحضور، لذا تم تقديم موعد المهرجان لأسبوع بسبب تنظيم الألعاب الأولمبية، الأمر الذي يتطلب تعبئة كبيرة للشرطة، كما أثار إجراء الانتخابات التشريعية مخاوف كبيرة من انخفاض الحضور.