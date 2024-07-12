مصر.. كشف حقيقة استقالة النائب العام السابق ونجله‎

نفى مجلس القضاء الأعلى في مصر ما تردد خلال الساعات الماضية عبر مواقع صحفية، وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي حول استقالة المستشار حمادة الصاوي، النائب العام السابق، ورئيس المحكمة الحالي، ونجله من القضاء.

وأصدر "القضاء الأعلى" بيانًا صحفيًا جاء فيه: "نفى الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، ما تردد على بعض مواقع التواصل الاجتماعي من أنباء تفيد باستقالة المستشار حمادة الصاوي، النائب العام السابق، ونجله".

وأهاب مجلس القضاء الأعلى بوسائل الإعلام تحرّي الدقة وعدم نشر أخبار مغلوطة.

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وتوعّد أمين عام المجلس مروّجي الشائعات من المواقع الإخبارية، ومواقع التواصل والأشخاص باتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وتصدر اسم المستشار حمادة الصاوي ونجله محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر خلال الساعات الماضية، بعد تداول خبر استقالته ونجله من العمل بالقضاء، بعد استدعائه للتحقيق في قضية فساد كبرى وقعت في أثناء عمل الأول نائبًا عامًا، والثاني بالمكتب الفني.

وكشفت الأخبار التي تم تداولها على نطاق واسع أنه لم يتبين إن كان استدعاؤه بصفته شاهدًا أم متورطًا بها.