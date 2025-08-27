براد بيت ينضم إلى فريق إنتاج فيلم "صوت هند رجب"

انضم النجمان براد بيت، وخواكين فينيكس، إلى قائمة المنتجين التنفيذيين لفيلم "صوت هند رجب"، الدرامي الذي تدور أحداثه في غزة، وأخرجته كوثر بن هنية، قبيل عرضه الأول في مهرجان البندقية السينمائي.

ويشارك في الإنتاج أيضًا المخرج ألفونسو كوارون، المعروف بفيلم "روما"، إلى جانب روني مارا، والمخرج جوناثان جلازر، وشريكي بيت في الإنتاج ديدي غاردنر، وجيريمي كلاينر.

ويُتوقع أن يعزز دعمهم مكانة الفيلم، الذي سيُعرض لأول مرة في ليدو، يوم 3 سبتمبر المقبل، قبل عرضه في أمريكا الشمالية خلال مهرجان تورنتو السينمائي.

يحكي الفيلم، من تأليف وإخراج بن هنية، قصة هند رجب، طفلة تبلغ السادسة من عمرها تُركت عالقة في سيارة تعرضت لقصف القوات الإسرائيلية في غزة، وعُثر عليها لاحقًا ميتة.

ويعتمد الفيلم على تسجيلات صوتية لهند وللمتطوعين في الهلال الأحمر الذين تلقوا مكالمة الطوارئ، وحاولوا إبقاءها على اتصال لحين وصول سيارة إسعاف.

وعلق الكاتب والمخرج، قائلاً: "في قلب هذا الفيلم، يكمن أمر بسيط لكنه مؤلم. لا أستطيع قبول عالم تطلب فيه طفلة المساعدة ولا يستجيب أحد. هذا الألم والفشل ملك لنا جميعًا. القصة تتجاوز غزة لتعبّر عن حزن عالمي. السينما قادرة على حفظ الذاكرة، ومقاومة النسيان. فليُسمع صوت هند رجب".

ومن بين أعمال بن هنية السابقة، فيلمان مرشحان لجائزة الأوسكار: "أربع بنات" (2023) حول عائلة تتفكك بعد انضمام طفلين إلى داعش في ليبيا، و"الرجل الذي باع جلده".

ومن المتوقع أن يبرز مهرجان البندقية السينمائي الحرب في غزة، مع تخطيط ناشطين محليين لإقامة مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين بالتزامن مع عرض الفيلم.