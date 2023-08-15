رغم عدة مزايا.. الفرنسيون من أكثر شعوب العالم تذمرًا

ويفيد التقرير بأن فرنسا تعمل على رفع مزيد من شركاتها إلى قائمة أعلى 100 شركة بحجم السوق المالية، كما أن لديها أسرع شبكة سكك حديدية، وإلى جانب ذلك، فنظامها لإنتاج الكهرباء يصدر أقل كميّة من الكربون.

وتضيف الصحيفة أن مع كل ذلك، ما زال الفرنسيون يتصدرون قائمة الشعوب الأكثر تشاؤما على وجه الأرض، وفقا لدراسة نشرت في أواخر العام الماضي 2022، حيث تشير الدراسة إلى أن 83 في المئة من المستجوبين ليست لديهم ثقة في المستقبل، حتى أن نيجيريا والعراق والبلدان سجلت مستويات تفاؤل أعلى وسط شعوبها.

وفي هذا الإطار، تقول الكاتبة الفرنسية من أصل بلجيكي، كاثرين فان أوفلين، إن الفرنسيين من أعلى برج إيفل لم يعودوا يرون عظمة بلادهم، فيما تثار مقولة مشهورة تُنسب للكاتب سيلفان تيسون "فرنسا جنة مأهولة بأشخاص يعتقدون أنفسهم في الجحيم".

في غضون ذلك، يتحدث مستشار الاتصال السابق للرئيس فرانسوا هولاند، غاسبار غانتزر، عن سبب اعتقاد الفرنسيين أنهم في الجحيم، بالقول إن الفرنسيين يتصورون أنفسهم فقط كرقم 1، ومع ذلك، لم يعدوا كذلك. لا من الناحية الاقتصادية، ولا من الناحيتين الجيوسياسية والعسكرية."

ويشير المحلل السياسي الشهير، جريوم فوركيه، إلى أن فرنسا لم تعد إلا القوة الاقتصادية العالمية السابعة، و إنها تتأرجح حاليا بين الفشل في منطقة الساحل، وهي مجال نفوذها التقليدية بإفريقيا، وبين التأثير المحدود في مجريات حرب أوكرانيا التي تدور في أوروبا نفسها.