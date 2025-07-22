بمشاركة 37 دولة.. انطلاق الدورة الـ39 من مهرجان جرش

تنطلق يوم الأربعاء فعاليات الدورة الـ39 من مهرجان جرش للثقافة والفنون، تحت شعار "هنا الأردن.. ومجده مستمر"، بمشاركة 37 دولة عربية وأجنبية، وأكثر من 235 فعالية فنية وثقافية وأدبية، تُقام داخل مدينة جرش الأثرية وخارجها، وفق ما أعلنته اللجنة المنظمة في مؤتمر صحافي، الثلاثاء، في عمّان.

المهرجان، الذي يستمر من 23 يوليو حتى 2 أغسطس 2025، يعود هذا العام بحضور نخبة من الفنانين العرب، من بينهم ميادة الحناوي، أصالة نصري، أحلام، ملحم زين، عمر العبداللات، ناصيف زيتون، جوزيف عطية، خالد عبد الرحمن، محمد حماقي، نداء شرارة، ديانا كرزون، وعيسى السقار. كما يُشارك الفنان عزيز مرقة في ليلة أردنية خاصة تُنظمها نقابة الفنانين الأردنيين.

وعلى المسرح الشمالي، تحيي فرق أردنية وعربية أمسيات موسيقية متميزة، مثل فرقة نايا النسائية، جدَل، أوكتاف، أوستراد، وتيار من فلسطين، وتوت أرض من سوريا، بالإضافة إلى كورال هارموني من مصر.

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أما الساحة الرئيسية فتستضيف عروضاً فلكلورية من الجزائر، العراق، سلطنة عمان، السعودية، السودان، إلى جانب مشاركات من هولندا، وإسبانيا، واليونان، وجورجيا، وبولندا، وقبرص، وأذربيجان، والفلبين، وكوريا، والهند، والصين ورواندا.

وقال المدير التنفيذي للمهرجان أيمن سماوي إنّ الدورة الحالية تشكّل "نقطة التقاء حضاري وإنساني"، مؤكداً أن المهرجان يُمثّل مساحة للإبداع والانفتاح الثقافي، بما يعكس التنوع الأردني ويمنح الجمهور فرصة لاكتشاف تجارب فنية من مختلف أنحاء العالم".

ويتضمّن المهرجان أيضاً برنامج "بشاير جرش" في نسخته الـ12، بإشراف الكاتب رمزي الغزوي، ويشمل عروض الكاريكاتير، الفن التشكيلي، الخط العربي، إضافة إلى يوم القصة ويوم الشعر، بمشاركة 140 شاعراً.

من جانبه، اعتبر وزير الثقافة ورئيس اللجنة العليا للمهرجان مصطفى الرواشدة أن استمرار جرش على مدار أربعة عقود "رسالة واضحة عن استقرار الأردن، وتأكيد على التزامه بالفن الجاد والثقافة المنفتحة على الإنسانية".

يُذكر أن مهرجان جرش انطلق عام 1981، وتوقف في 2007، ثم عاد للانطلاق مجدداً في 2011، مع انقطاع استثنائي في 2021 بسبب جائحة كوفيد-19.

وتُعد مدينة جرش من أبرز الوجهات السياحية في المملكة، لما تحتضنه من آثار تعود للقرن الرابع قبل الميلاد.