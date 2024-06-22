أوسلو.. لؤلؤة إسكندنافيا ووريثة مجد الفايكنج (فيديو إرم)

في عهد الملك "هوكون الخامس"، 1299- 1319، تحوّلت إلى عاصمة البلاد؛ حيث أصبحت مقرا للحكم، وشيّدت في وسط المدينة قلعتها الشهيرة "أكيرشوس"؛ بغرض صد الهجمات المتوالية من الأقاليم والبلدان المجاورة. ورغم أن القلعة لا تزال تحتفظ بطابعها العسكري الرسمي حاليا، فإنها مفتوحة للجمهور كمتحف يعرض تاريخ القوات المسلحة النرويجية، فضلا عن تاريخ المقاومة الوطنية في البلاد ضد الاحتلال النازي في الحرب العالمية الثانية.

رغم الجمال المذهل الذي تتميز به المدينة، فإن تاريخها يحمل الكثير من محطات الألم والمعاناة؛ فقد ضربها الطاعون أو وباء "الموت الأسود" عام 1349 فقضى على نصف السكان. تعرضت لسلسلة من الحرائق أتت على معظم أحيائها، التي كانت مشيدة من الخشب عام 1624؛ مما دفع الملك الدنماركي "كريستيان الرابع"، الذي كانت بلاده قد دخلت في اتحاد مع النرويج، إلى إجراء بعض الإصلاحات العاجلة التي تضمنت تغيير موقع المدينة من مكانها على اللسان المائي إلى القلعة، واعتماد الحجر في بناء المنازل بدلا من الخشب.

تخلت عنها الدنمارك لصالح السويد لاحقا، وشرع "الملك السويدي" كارل يوهان في بناء معالم العاصمة الحديثة مثل القصر الملكي عام 1825، إلى أن تم الانفصال عن السويد. وظلت تُعرف باسم "كريستيانيا" نسبةً إلى "كرستيان الرابع" حتى عام 1924، حيث عُرفت باسمها الحالي.

يعد متحف "نورسك" الشعبي حارسا للتاريخ الثقافي الوطني للبلاد وبشكل غير تقليدي، إذ يمتد على مساحة شاسعة في الهواء الطلق، ويضم نحو 150 مبنى ومنزلا تجسد مراحل متعددة من تاريخ أوسلو. ويضم المتحف مفردات التراث النرويجي من خلال طرق عرض حية بعيدا عن فكرة العرض المتحفي داخل القاعات المغلقة.

ويعرض متحف "فرام" أو "فراموسيت" الجانب القطبي الجليدي من ثقافة المدينة عبر عرض الحيوانات والطيور المميزة في هذا الإطار، لا سيما الدببة والبطريق. وتبهر دار أوبرا أوسلو زائريها بتصميمها المعماري بشكله المائل الفريد الذي يطل على الماء، بينما توفر بحيرة "سوجنسفان"، شمالي أوسلو، وجهة ممتازة لهواة السباحة والتخييم صيفا، والتزحلق على الجليد شتاءً.