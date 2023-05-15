زعيمة حزب مؤيد لمرشح المعارضة التركية تصفع موظفََا بسبب النتائج

قالت صحيفة "يني شفق" التركية إن رئيسة حزب "الخير" والعضو في تحالف الشعب المعارض ميرال أكشنار، "فقدت أعصابها وتعرضت لانهيار عصبي بسبب نتائج الانتخابات الأولية"، التي لا تشير إلى تقدم مرشحها كمال كليجدار أوغلو.

ووفقا للصحيفة، فإن "ميرال فقدت أعصابها بعد ظهورالنتائج الأولية وتقدَم أردوغان، حيث انهارت وصفعت أحد الموظفين وقالت: ألم أقل إننا لن نستطيع الفوز؟، وأضافت أن الواقعة تم تصويرها من قبل وسيلة إعلام، لكن الصور حذفت بعد إصرار شديد من أعضاء الحزب" على حدّ وصفها.

وذكرت أنه بعد الحادثة، وصلت فرقة من الشرطة إلى مكان الحادث للتحقيق في القضية.

وتظهر النتائج الأولية بعد فرز نسبة 89.24% من الأصوات، تقدم أردوغان بنسبة 49,94% على منافسه كمال كليجدار أوغلو الذي حصل على نسبة 44,30%، بحسب التلفزيون الرسمي التركي.

وتصدر مرشح المعارضة كمال كليجدار أوغلو نتائج الانتخابات الرئاسية في مدينة إسطنبول بنسبة 48.38% بعد فرز %69.47 من الأصوات، بينما حصل أردوغان على46.75، بحسب وكالة "الأناضول".