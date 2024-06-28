وفاة الفنان التونسي مراد كروت

توفي الفنان التونسي مراد كروت، اليوم الجمعة، بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 81 عامًا، وفق ما نشرته قناة "موزاييك" المحلية.

وعانى كروت من جلطة قلبية مطلع هذا العام، وعدم استقرار في وضعه الصحي حتى وفاته في منزله في مدينة سوسة.

وامتدت مسيرة الفنان الراحل في الدراما والمسرح لأكثر من 6 عقود، إذ كانت بدايتها مع التمثيل والإخراج في مسرحية "منامة عتارس" عام 1962، ثم شارك لاحقًا في الدراما الرمضانية التي حققت له شهرة جماهيرية، على غرار أعمال مثل "قمرة سيدي محروس"، و"حكايات العروي"، و"منامة عروسية"، و"وردة والخطاب ع الباب"، وغيرها من الأعمال.