تفتح جورجيا أبوابها في الصيف لتقدم للزوار تجربة لا تُنسى بين مناظرها الطبيعية الخلابة وتاريخها العريق.

من قمم جبال القوقاز المغطاة بالثلوج إلى المدن التاريخية مثل كوتايسي ومتسخيتا، توفر جورجيا مزيجًا رائعًا من الأنشطة الثقافية والمغامرات في الهواء الطلق.

وبحسب موقع "Lonely Plane"، إليك أبرز الأماكن التي يجب زيارتها في جورجيا:

كوتايسي

ثالث أكبر مدينة في جورجيا، تقدم كوتايسي مزيجًا من المعالم الطبيعية مثل وادي مارتفيلي ودير جيلاتي، بالإضافة إلى موقعها المركزي الذي يجعلها قاعدة مثالية لاستكشاف البلاد.

ستبانتسميندا

تعرف أيضًا باسم كازبيجي، تشتهر هذه المدينة بموقعها الرائع عند قاعدة جبل كازبيك وكنيسة "Tsminda Sameba:.

ولزيارة مثلى، توجه إلى الكنيسة في الصباح الباكر، أو في وقت متأخر من بعد الظهر.

سفانيتي

تقدم هذه المنطقة الجبلية أفضل المناظر الطبيعية في جورجيا، بما في ذلك قمة شخارا وأقسام رائعة للمشي لمسافات طويلة مثل المسار من ميستيا إلى أوشجولي.

متسخيتا

تقع عند التقاء نهرين، وتعتبر موقعًا تاريخيًا مهمًا، حيث شهدت تحول جورجيا إلى المسيحية. تحتوي المدينة على معالم بارزة مثل كنيسة جفاري وكاتدرائية سفيتيخوفيلي.

بورجومي

مشهورة بمياهها المعدنية، تعد بورجومي وجهة رائعة للسبا والراحة. كما توفر المدينة فرصًا رائعة للمشي لمسافات طويلة في متنزه بورجومي-خاراجولي الوطني.