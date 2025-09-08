"لعبة الحبار" يتصدر قائمة أسوأ مسلسل كوري لصيف 2025

رغم النجاح الكبير الذي حققه موسما "لعبة الحبار" الأول والثاني، خيّب الموسم الثالث آمال الجمهور هذا الصيف، ليحتل المركز الأول في استفتاء جماهيري لأفضل وأسوأ المسلسلات الكورية لصيف 2025، بحسب موقع "كوريا بو".

وجاء الموسم الثالث بنسبة تصويت بلغت 32% كأكثر الأعمال خيبة للآمال بين عشاق الدراما الكورية، متفوقًا على مسلسلات أخرى مثل:

"بيتش × ريتش 2": بنسبة 6%، حول طلاب يخوضون صراعات نفسية في مدرسة مرموقة.

"إس لاين": بنسبة 7%، دراما فانتازيا تكشف شركاء الأشخاص في علاقاتهم السابقة عبر خطوط حمراء فوق الرؤوس.

"حبيبتي أصبحت رجلاً": بنسبة 8%، قصة كوميدية رومانسية عن طالب جامعي يكتشف تحوّل حبيبته إلى رجل.

"الليلة الأولى مع الدوق": بنسبة 8%، تحكي عن طالبة تجد نفسها داخل روايتها التاريخية المفضلة وتؤثر على مجريات الأحداث.

ويشير الاستفتاء إلى أن الموسم الثالث لم يرقَ إلى مستوى توقعات الجمهور، رغم الشعبية الكبيرة التي حققها المسلسل في موسميه السابقين؛ ما يوضح أن النجاح السابق لا يضمن رضا المشاهدين عن كل جزء جديد.