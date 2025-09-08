"لعبة الحبار" يتصدر قائمة أسوأ مسلسل كوري لصيف 2025

رغم النجاح الكبير الذي حققه موسما "لعبة الحبار" الأول والثاني، خيّب الموسم الثالث آمال الجمهور هذا الصيف، ليحتل المركز الأول في استفتاء جماهيري لأفضل وأسوأ المسلسلات الكورية لصيف 2025، بحسب موقع "كوريا بو".
وجاء الموسم الثالث بنسبة تصويت بلغت 32% كأكثر الأعمال خيبة للآمال بين عشاق الدراما الكورية، متفوقًا على مسلسلات أخرى مثل:
ويشير الاستفتاء إلى أن الموسم الثالث لم يرقَ إلى مستوى توقعات الجمهور، رغم الشعبية الكبيرة التي حققها المسلسل في موسميه السابقين؛ ما يوضح أن النجاح السابق لا يضمن رضا المشاهدين عن كل جزء جديد.