عاجل

البرلمان الإيراني يصوت على جميع مرشحي الحكومة التي تقدم بها الرئيس مسعود بزشكيان
logo
منوعات

ميغان تكشف عن مهارة "فريدة" في كولومبيا (فيديو)

ميغان تكشف عن مهارة "فريدة" في كولومبيا (فيديو)
ميغان ماركل والأمير هاريالمصدر: Getty Images
فريق التحرير
فريق التحرير
21 أغسطس 2024، 10:49 ص

كشفت ميغان ماركل عن مهارتها في اللغة الإسبانية خلال جولتها في كولومبيا مع الأمير هاري، حيث وصل الثنائي إلى كولومبيا في 15 أغسطس، وحضرا مهرجان بترونيو ألفاريز للموسيقى في كالي.

وخلال الحدث، قدمت ميغان عرضًا غير متوقع بمهارتها في التحدث باللغة الإسبانية، حيث ترجمت كلمات الأمير هاري للحضور. 

وفي مقطع فيديو حصل على أكثر من 815 ألف مشاهدة نشرتها وسائل التواصل الاجتماعي، يمكن سماع ميغان، وهي تترجم تعبيرات هاري عن شكره وترحيبه. 

وتلقى أداء ميغان إشادة كبيرة من الجمهور، حيث علق الكثيرون على طلاقتهما في اللغة الإسبانية. 

@hellomag

#MeghanMarkle impressed with her #Spanish skills on her recent trip to #Colombia with husband #PrinceHarry #duchessofsussex #royal

♬ original sound - HELLO!

وسبق أن ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية أن ميغان درست الإسبانية خلال فترة دراستها في جامعة نورث وسترن، وقضت فترة تدريب في بوينس آيرس.

وفي المقابل، بدا أن الأمير هاري يعتمد على ميغان في الترجمة خلال حديثه بالإسبانية.

تلقى الأداء اللغوي لميغان تعليقات إيجابية على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أشاد المتابعون بقدرتها وإتقانها للغة.

ميغان ماركلالأمير هاري

أخبار ذات صلة

اعتداء "وحشي" على عاملة إثيوبية يثير جدلاً في لبنان
اعتداء "وحشي" على عاملة إثيوبية يثير جدلاً في لبنان
تقديرا لإسهاماتها السينمائية.. ميغ رايان تحصد "قلب سراييفو الفخرية"
تقديرا لإسهاماتها السينمائية.. ميغ رايان تحصد "قلب سراييفو الفخرية"
متسلقة جبال يابانية.. تعرف على أكبر معمرة في العالم
متسلقة جبال يابانية.. تعرف على أكبر معمرة في العالم
3 قتلى بإطلاق نار داخل مدرسة في البوسنة
3 قتلى بإطلاق نار داخل مدرسة في البوسنة
logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة ©️ 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC