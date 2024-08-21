ميغان تكشف عن مهارة "فريدة" في كولومبيا (فيديو)

كشفت ميغان ماركل عن مهارتها في اللغة الإسبانية خلال جولتها في كولومبيا مع الأمير هاري، حيث وصل الثنائي إلى كولومبيا في 15 أغسطس، وحضرا مهرجان بترونيو ألفاريز للموسيقى في كالي.

وخلال الحدث، قدمت ميغان عرضًا غير متوقع بمهارتها في التحدث باللغة الإسبانية، حيث ترجمت كلمات الأمير هاري للحضور.

وفي مقطع فيديو حصل على أكثر من 815 ألف مشاهدة نشرتها وسائل التواصل الاجتماعي، يمكن سماع ميغان، وهي تترجم تعبيرات هاري عن شكره وترحيبه.

وتلقى أداء ميغان إشادة كبيرة من الجمهور، حيث علق الكثيرون على طلاقتهما في اللغة الإسبانية.

وسبق أن ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية أن ميغان درست الإسبانية خلال فترة دراستها في جامعة نورث وسترن، وقضت فترة تدريب في بوينس آيرس.

وفي المقابل، بدا أن الأمير هاري يعتمد على ميغان في الترجمة خلال حديثه بالإسبانية.

تلقى الأداء اللغوي لميغان تعليقات إيجابية على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أشاد المتابعون بقدرتها وإتقانها للغة.