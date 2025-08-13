تفاصيل حالة ليلى علوي الصحية بعد تعرضها لحادث سير

تعرّضت الفنانة المصرية ليلى علوي لإصابات إثر اصطدام سيارتها وتحطمها جزئيًّا، في حادث سير على طريق الساحل الشمالي، وفق صحف محلية.

وأكدت مريم عبدالله، مديرة أعمال الفنانة ليلى علوي، أن الحادث وقع قبل يومين في أثناء توجه ليلى علوي إلى الساحل الشمالي لقضاء إجازة قصيرة. وأضافت أن الفنانة أصيبت برضوض في منطقة الكتف والعنق، بالإضافة إلى بعض الخدوش السطحية، مشيرة إلى أن حالتها الصحية تشهد تحسنًا ملحوظًا، وأنها الآن بحالة أفضل بكثير مقارنة بلحظة وقوع الحادث.

من جانبه، طمأن الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، جمهور ومحبي الفنانة، مؤكدًا أنها بخير وبصحة جيدة، وأن الحادث كان بسيطًا ولم يُسفر عن أي إصابات تُذكر.

وأضاف أن الحادث وقع حين تفاجأت ليلى علوي باصطدام سيارة أخرى بسيارتها من الخلف، في أثناء وجودها داخل إحدى القرى السياحية.

وأجرت الفنانة ليلى علوي بعض التحاليل والفحوص الطبية العاجلة، للاطمئنان على حالتها الصحية، وأكد الأطباء المشرفون أن وضعها مستقر تمامًا، دون وجود أي إصابات أو مُضاعفات صحية تستدعي القلق.

تُجدر الإشارة إلى أن إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول حوض البحر المتوسط، أعلنت سابقًا اختيار الفنانة ليلى علوي لتكون نجم الدورة الـ41، في الفترة من 2 إلى 6 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، في مدينة الإسكندرية.