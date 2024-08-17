أعلن الفنان المصري محمد منير، تأجيل حفله القادم، المقرر إقامته يوم ٢٢ أغسطس/آب الجاري في الإسكندرية، لظروف طارئة.

وكتب منير عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" إنه سيعلن قريباً عن موعد جديد للحفل.

وقال مصدر مقرب من الفنان لـ"إرم نيوز" إن سبب تأجيل الحفل يعود إلى الوعكة الصحية التي أصيب بها مؤخرا.

وتعرض محمد منير مؤخرا لوعكة صحية نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات الكبرى في مدينة السادس من أكتوبر غربي العاصمة المصرية القاهرة.

وخضع "الكينغ" للعديد من الفحوصات والتحاليل، ليخرج بعدها من المستشفى، ويطمئن جمهوره أنه بخير، وأن حفله بالإسكندرية سيقام في موعده.

يذكر أن منير يستعد لتقديم "دويتو" مع الفنان تامر حسني، من كلمات الأخير، وألحان وتوزيع محمد رحيم، ويتولى إخراج الكليب تامر حسني.