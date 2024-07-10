كشف تحقيق رسمي في السعودية، صدر اليوم الأربعاء، سبب انقطاع التيار الكهربائي عن أربعة أحياء في مدينة الرياض لنحو ساعتين في حادث نادر خلال الأجواء الحارة التي تعيشها منطقة وسط المملكة صيفاً.

وقالت الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، إن انقطاع الخدمة الكهربائية عن أجزاء من أحياء حطين والنخيل والعقيق والغدير في مدينة الرياض، مساء أمس الثلاثاء، هو نتيجة قيام أحد المقاولين العاملين في مشروع عام لا يتبع للشركة السعودية للكهرباء بإتلاف خط نقل كهربائي رئيس.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أنه بُدِئ في استكمال الإجراءات النظامية المتعلقة بهذا الشأن، في إطار دورها في حماية حقوق المستهلكين والمرخص لهم ومستخدمي الشبكة الكهربائية العامة، وذلك بهدف رفع كفاءة أداء الخدمة الكهربائية والمحافظة على موثوقيتها.

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وأضافت الهيئة الحكومية، أن التيار الكهربائي انقطع عند الساعة 8:33 مساء أمس الثلاثاء، والذي استمر لمدة ساعة و58 دقيقة (118 دقيقة) عن آخر مشترك أُعِيد التيار له.

ولم تتضح ما هي الإجراءات التي سيواجهها المقاول الذي تسبب بقطع الكهرباء.

ويذكر بأنه تعتمد السعودية في فصل الصيف على مكيفات الهواء بشكل أساسي مع وصول درجات الحرارة في بعض الأيام لحاجز الـ50 درجة مئوية نهاراً.