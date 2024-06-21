"صرصور" يُربك المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ويقطع مؤتمره (فيديو)

أثارت حشرة "صرصور" ارتباك المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيما يبدو، ليضطر إلى قطع مؤتمره الصحفي.

ووثق مقطع فيديو متداول، حديث ماثيو ميلر في مؤتمر صحفي عن العمليات التي يشنها حزب الله في جنوب لبنان على شمال إسرائيل، عندما قطع حديثه مرتبكًا، لينوّه إلى أحد الصحافيين على وجود صرصور يزحف على حائط بقربه.

وكان ميلر يجيب عن سؤال المراسل المعني، عندما قطع عليه استفساره، ليعلق بالقول: "أكره أن أقاطعك، هناك صرصور كبير على الحائط، فوق رأسك هناك. سنؤجل ذلك.. لا يوجد مبيد حشري أو مبيد للصراصير في الإحاطة يا مات".