إقالة السفير البريطاني في المكسيك بعد إشهاره السلاح بوجه زميله (فيديو)
كشف تقرير نشرته صحيفة "فاينانشال تايمز" عن إقالة السفير البريطاني في المكسيك من منصبه، بعد أن صوب بندقية نحو موظف في السفارة المحلية، وانتشار مقطع فيديو للحادثة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ووفقاً للصحيفة البريطانية، وقعت الحادثة في وقت سابق من هذا العام، عندما كان جون بنيامين في رحلة رسمية إلى ولايتي دورانغو وسينالوا، شمالي المكسيك، وهما منطقتان تشهدان نشاطًا لعصابات المخدرات. سحب بنجامين بندقية من السيارة التي كان يستقلها ووجهها نحو زميل له، وفقًا لما أظهره الفيديو.
وأوضحت الصحيفة أن المسؤولين الأجانب الذين يزورون المناطق الخطرة في المكسيك عادة ما يسافرون مع موظفين مسلحين للحماية، وتمت إقالة بنجامين من منصبه بعد فترة وجيزة من الحادثة، التي وقعت في نيسان/أبريل.
ونُشر مقطع فيديو للحادثة على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" هذا الأسبوع من حساب مجهول، يُعتقد أنه يديره موظفون في السفارة غاضبون من سوء معاملة الموظفين المحليين. في المقطع الذي تبلغ مدته خمس ثوانٍ، تظهر السيارة متوقفة ووجه الزميل الذي وُجّه السلاح نحوه غير واضح.
وقال الحساب المجهول: "رغم عمليات القتل اليومية في المكسيك على يد تجار المخدرات، يجرؤ على المزاح".
وأشارت "فاينانشال تايمز" إلى أن بنيامين لم يعد مدرجاً كسفير على الموقع الإلكتروني لحكومة المملكة المتحدة، وأن نائبه السابق هو القائم بالأعمال الآن.