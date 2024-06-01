إقالة السفير البريطاني في المكسيك بعد إشهاره السلاح بوجه زميله (فيديو)

وأوضحت الصحيفة أن المسؤولين الأجانب الذين يزورون المناطق الخطرة في المكسيك عادة ما يسافرون مع موظفين مسلحين للحماية، وتمت إقالة بنجامين من منصبه بعد فترة وجيزة من الحادثة، التي وقعت في نيسان/أبريل.

ونُشر مقطع فيديو للحادثة على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" هذا الأسبوع من حساب مجهول، يُعتقد أنه يديره موظفون في السفارة غاضبون من سوء معاملة الموظفين المحليين. في المقطع الذي تبلغ مدته خمس ثوانٍ، تظهر السيارة متوقفة ووجه الزميل الذي وُجّه السلاح نحوه غير واضح.

وقال الحساب المجهول: "رغم عمليات القتل اليومية في المكسيك على يد تجار المخدرات، يجرؤ على المزاح".

وأشارت "فاينانشال تايمز" إلى أن بنيامين لم يعد مدرجاً كسفير على الموقع الإلكتروني لحكومة المملكة المتحدة، وأن نائبه السابق هو القائم بالأعمال الآن.