رغم حكم حبسه.. عصام صاصا يعلن عودة نشاطه الفني

أعلن مغني المهرجانات المصري عصام صاصا عن عودة نشاطه الفني بعد شهر من التوقف عقب اتهامه بالقتل الخطأ إثر دهسه مواطنا على الطريق الدائري.

وقال صاصا في منشور عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "بسم الله الرحمن الرحيم.. ربنا وحده يعلم أنا بكتب الكلام دا وأنا عامل إزاي وفيا إيه.. أنا بقالي أكتر من شهر قاعد من غير شغل، ومعنديش أي حاجة أعملها غير إني قاعد وما باليد حيلة، ومستني قضاء ربنا سبحانه وتعالى ومحدش هيفهم أو هيحس بالموضوع غيري".

وأضاف أنه "لم يخرج مطلقا للحديث عن القضية، إلا أن لديه عقودا ملتزما بها، وعليه أن ينجزها، لأنه غير قادر على شروطها الجزائية"، وفق قوله.

وأضاف: "مصاريف البيت والأقساط والحاجات دي كلها اللي إنتو متعرفوش عنها حاجة مين اللي هيدفعها، أنا طالع أتكلم لأن ما باليد حيلة غير إنكم لازم تفهموا إن كل اللي بتسمعوه مش صح، الفلوس والقصور والعربيات كل ده مش صح، وحال الناس اللي شغالين معايا كل دول حالهم واقف بسببي".

وتابع عصام صاصا: "أنا كل دول ليهم بيوت وعيال ودنيا تانيه خالص، أنا عارف ومتأكد إن ربنا مش هيورينا الشر ومش هيوريني أي حاجة وحشة، ده ابتلاء من عند ربنا سبحانه وتعالى وأنا راضي بكل حاجة ومش هقول غير الحمد لله على كل شيء والحمدلله واللي ربنا كاتبهولي هشوفه.. سواء خير أو شر".