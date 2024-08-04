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نقل زاك إيفرون للمستشفى إثر تعرضه لحادث في إيبيزا

نقل زاك إيفرون للمستشفى إثر تعرضه لحادث في إيبيزا
زاك إيفرون المصدر: AFP
فريق التحرير
فريق التحرير
04 أغسطس 2024، 10:50 ص

نُقل الممثل الأمريكي الشهير زاك إيفرون إلى المستشفى مساء الجمعة بعد تعرضه لـ "حادث سباحة" في إسبانيا، وفقًا لما قاله ممثله لموقع TMZ يوم أمس السبت.

وذكرت التقارير أن نجم فيلم "هاي سكول ميوزيكال" البالغ من العمر 36 عامًا، عثر عليه داخل حمام سباحة في فيلا بإيبيزا داخل حمام السباحة، حيث سُحِب من الماء بمساعدة عاملين.

ولم يتضح بعد ما إذا كان إيفرون يعاني من حالة طبية طارئة أو كان معرضًا لخطر الغرق، كما لم يتم الكشف بعد عن التفاصيل الدقيقة المحيطة بالحادثة.

وقال ممثل النجم الأمريكي لموقع TMZ إن زاك إيفرون نُقِل إلى المستشفى كـ"إجراء احترازي".

وذكرت التقارير أن إيفرون خرج من المستشفى صباح يوم السبت وهو الآن في حالة "جيدة".

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 ولم ينشر الممثل أي تفاصيل عن الحادثة على مواقع التواصل الاجتماعي حتى الآن ولم يخرج ليطمئن جمهوره العريض، ما أثار قلقًا حول حالته الصحية.

يذكر أن إيفرون توجه إلى إسبانيا بعد حضور دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024.

فن ومشاهير

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