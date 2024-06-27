نادين تحسين بيك وإياد عيسى.. من تمثيل دور الحب إلى الخطوبة

حسم الفنان السوري حسام تحسين بيك، تكهنات المتابعين، بعد ظهور ابنته الفنانة نادين والفنان إياد عيسى، في حفلة زواج كرم الشعراني وميرنا عبد الحي، بتأكيد خبر خطوبتهما، وقال إن الزواج سيتم بشكل رسمي قريباً.

وقبل أيام ظهرت النجمة نادين، وهي ترقص بانسجام في الحفل مع الفنان إياد عيسى؛ ما أثار تساؤلات المعجبين، إن كانا قررا الانتقال من تمثيل الحب في مسلسل "كسر عضم"، إلى العلاقة العلنية.

وذهب بعض المتابعين للقول، إن نادين وإياد، قد تزوجا بالفعل، لكنهما بانتظار الوقت المناسب لإعلان الخبر، ولكن تصريح الفنان حسام تحسين بيك، وضع حداً لكل التفسيرات والإشاعات.