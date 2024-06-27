نادين تحسين بيك وإياد عيسى.. من تمثيل دور الحب إلى الخطوبة
حسم الفنان السوري حسام تحسين بيك، تكهنات المتابعين، بعد ظهور ابنته الفنانة نادين والفنان إياد عيسى، في حفلة زواج كرم الشعراني وميرنا عبد الحي، بتأكيد خبر خطوبتهما، وقال إن الزواج سيتم بشكل رسمي قريباً.
وقبل أيام ظهرت النجمة نادين، وهي ترقص بانسجام في الحفل مع الفنان إياد عيسى؛ ما أثار تساؤلات المعجبين، إن كانا قررا الانتقال من تمثيل الحب في مسلسل "كسر عضم"، إلى العلاقة العلنية.
وذهب بعض المتابعين للقول، إن نادين وإياد، قد تزوجا بالفعل، لكنهما بانتظار الوقت المناسب لإعلان الخبر، ولكن تصريح الفنان حسام تحسين بيك، وضع حداً لكل التفسيرات والإشاعات.
وسبق لنادين وإياد، أن جسدا دور العاشقين "شمس" و"دانييل"، في الجزء الأول من مسلسل "كسر عضم"، وكان الانسجام والتقارب يظهر عليهما، بشكل أدى لنجاح دوريهما بشكل كبير.
يذكر أن الفنان إياد عيسى، بدأ مسيرته الفنية في مسلسل "الأيام الحلوة" عام 2006، واشتهر بمشاركاته في عدة مسلسلات مثل "ترجمان الأشواق"، و"حارة القبة"، و"دفا"، و"كسر عضم" و"خريف العمر".
وتعتبر نادين تحسين بيك، صاحبة تجربة فنية غنية، في السينما والتلفزيون، بدأت مسيرتها عام 1992، بمسلسل "أيام شامية"، وفي رصيدها اليوم عشرات المسلسلات، آخرها "ولاد بديعة"، كما شاركت في السينما بفيلمي "العشاق" و"حادثة على الطريق".