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مصر.. تفاصيل مقتل مدرب كمال أجسام على يد ميكانيكي

مصر.. تفاصيل مقتل مدرب كمال أجسام على يد ميكانيكي
تعبيريةالمصدر: Getty Images
أحمد بيومي
أحمد بيومي
17 يوليو 2024، 5:56 ص

كشفت وزارة الداخلية المصرية تفاصيل مقتل مدرب كمال أجسام مصري على يد ميكانيكي في مشاجرة نشبت بينهما بحي في القليوبية، وقام خلالها بطعنه بسلاح أبيض في رقبته.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها "بالفحص تبين أنه بتاريخ 11 الجاري تبلغ للأجهزة الأمنية بالقليوبية من أحد المستشفيات بوصول مدرب كمال أجسام مصاب بجرح طعني بالرقبة، وتوفي في أثناء محاولة إسعافه".

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 وأضاف البيان "بسؤال والده اعترف بحدوث مشادة كلامية بين المجني عليه والميكانيكي؛ بسبب خلافات مالية تطورت لمشاجرة قام على إثرها الأخير بالتعدي على نجله بسلاح أبيض محدثاً له إصابة خطيرة أودت بحياته، وفر هارباً".

وأشارت وزارة الداخلية إلى أنه عقب تقنين الإجراءات بتاريخ 12 الجاري تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وأرشد عن السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة، واُتُّخِذَت الإجراءات القانونية".

مصرمقتلالجرائم

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