في أول ظهور تلفزيوني لـ"سيدة الشرقية"، التي تعرضت لاعتداء مروع من زوجة ابنها، كشفت الحاجة حنان مفاجأة في الواقعة الصادمة التي هزت الرأي العام المصري عبر مقطع فيديو تم تداوله على بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة.

وقالت الحاجة حنان إن سبب الأزمة كلها يعود إلى شكوى الزوجة الشابة "نداء" من أن حماتها لم تقم بشراء الحلوى لها في "موسم عاشوراء" حين كانت مخطوبة إلى ابنها.

وأكدت "سيدة الشرقية" أن زوجة ابنها دائمة المشاكل وبارعة في افتعال المشكلات، ودائمًا ما تتهمها بالاستيلاء على أموال زوجها المغترب حيث يعمل بإحدى الدول العربية، لافتة إلى أن أهل الزوجة لم يعتذروا لها حتى الآن عما بدر من ابنتهم وصدم المصريين جميعًا.

وأضافت أنها طلبت من ابنة زوجها أن تغادر البيت المشترك بينهما، وتعيش في بيت أهلها بشكل مؤقت، إلا أنها رفضت، لافتة إلى أنها لن تقبل اعتذارًا منها، أو تسمح لها بدخول شقتها الخاصة بعد ما حدث.

وأوضحت أن ابنها اكتشف الواقعة، وشاركها عبر مواقع التواصل؛ حيث إن كاميرات البيت موصولة بهاتفه حيث يعمل خارج مصر.

وكانت حالة من الصدمة والذهول الممزوجة بالغضب انتابت الرأي العام المصري، إثر تداول مقطع فيديو لزوجة شابة من قاطني محافظة الشرقية، وهي تعتدي بالضرب والسحل على حماتها.

ويبرز مقطع الفيديو الذي تم تداوله عبر منصات التواصل، في الساعات القليلة الماضية، كيف تطور نقاش عادي إلى غضب شديد من جانب الزوجة، التي انتابتها حالة من الهياج العصبي، وانهالت ضربًا على الحماة.