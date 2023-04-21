فنانون مصريون يحيون حفلات في أستراليا لدعم فقراء بلادهم

فنانون مصريون يحيون حفلات في أستراليا لدعم فقراء بلادهم

فوشيا
فوشيا

يحيي عدد من النجوم المصريين، من بينهم إلهام شاهين، وكريم عبدالعزيز، وهاني رمزي، ثلاث حفلات في أستراليا لصالح فقراء مصر.

وكان في استقبال الفنانين في مطار ملبورن المستشار أمير رمزي رئيس مجلس أمناء مؤسسة راعي مصر، وأعضاؤها حاملين باقات من الورود.

فنانون مصريون يحيون حفلات في أستراليا لدعم فقراء بلادهم
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وسيقام الحفل الأول يوم الجمعة أول أيام عيد الفطر في مدينة ملبورن عاصمة ولاية فيكتوريا، والثاني في مدينة الجولد كوست بولاية كوينزلاند، يوم الأحد المقبل 23 أبريل، والحفل الثالث والأخير في مدينة سيدني عاصمة ولاية نيو ساوث ويلز يوم السبت الموافق 29 أبريل.

فن ومشاهير

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