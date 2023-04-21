فنانون مصريون يحيون حفلات في أستراليا لدعم فقراء بلادهم

يحيي عدد من النجوم المصريين، من بينهم إلهام شاهين، وكريم عبدالعزيز، وهاني رمزي، ثلاث حفلات في أستراليا لصالح فقراء مصر.

وكان في استقبال الفنانين في مطار ملبورن المستشار أمير رمزي رئيس مجلس أمناء مؤسسة راعي مصر، وأعضاؤها حاملين باقات من الورود.