يعد اختيار اسم النطاق المناسب لموقعك أو لشركتك أمرًا مهمًا للغاية، ويتعلق بشكل أساسي في كيفية العثور عليك وتذكرك من قبل جمهورك.

ويتطلب اختيار اسم موقعك أو شركتك الكثير من التفكير والاعتبار، فهذا الاسم هو هويتك على الويب، لذلك يجب التأكد من اختيار اسم مجال يناسب عملك، ويسهل العثور عليه والترويج له.

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ولاختيار الاسم المناسب، ابدأ العملية بتحليل ما يلي:

اسم قصير

أعطِ الأولوية للأسماء القصيرة التي يمكن تذكرها والتي يمكن أن تصبح علامات تجارية قوية. الأسماء القصيرة أسهل في التذكر والكتابة بشكل صحيح، كما أنها أكثر ملاءمة للهواتف المحمولة وأسهل في الإدخال على الشاشات الصغيرة، مما يقلل من الأخطاء المطبعية. تجنب علامات الوصل والأرقام وابتعد عن الكلمات أو التركيبات المصطنعة.

حدد الميزانية

يمكن الحصول على بعض امتدادات أسماء النطاقات بأقل من 100 دولار في السنة، فإن أسماء النطاقات المميزة قد تكلف آلاف الدولارات. حدد ميزانية واقعية لأفضل نطاق لديك، مع مراعاة تكاليف الشراء والتجديد.

سهل النطق مع ظهور البحث الصوتي في عمليات البحث عبر الهاتف المحمول، فقد أصبح تحسين اسم نطاقك للاستعلامات المنطوقة أمرًا مهمًا بشكل متزايد.

التناسق مع وسائل التواصل الاجتماعي

يساعد اسم النطاق المتناسق مع وسائل التواصل الاجتماعي في بناء مظهر متماسك لموقعك عبر الإنترنت. لذا، فكر مسبقًا وتحقق أولاً من توافر الاسم على جميع منصات التواصل قبل تسجيله على الويب.

يطابق هوية موقعك

يمكن أن يساعد اسم النطاق الذي يحتوي على كلمات رئيسية ذات صلة محركات البحث على فهم تركيز موقعك. أيضًا، من المرجح أن ينقر العملاء المحتملون على نتيجة بحث باسم مجال يطابق استعلامهم. ولكن من الضروري تجنب حشو الكلمات الرئيسية بأي ثمن لأن هذا قد يبدو غير مرغوب فيه.

فكر على المدى البعيد

اختر اسم نطاق مرنًا يمكنه النمو والتكيف مع عملك. وتجنب المصطلحات العصرية أو مراجع التكنولوجيا الحالية التي قد تصبح قديمة. اختر اسمًا يسمح بالتحولات أو التوسعات في عملك.

لا ينتهك حقوق الآخرين

تأكد من أن اسم النطاق الذي اخترته لا ينتهك العلامات التجارية الحالية. لذلك من المهم القيام ببحث شامل لتجنب المشكلات القانونية المحتملة في المستقبل.

توفر الاسم

للأسف، بعد كل ما سبق، قد لا يتوفر اسم النطاق المذهل الذي تريده. كن مستعدًا لهذا. لذلك احصل على بدائل متاحة أو فكر في شرائها من المالك الحالي.