كريم عبدالعزيز
كريم عبدالعزيز

كريم عبد العزيز بدور حسن بن الصباح في "الحشاشين" في رمضان 2024

فريق التحرير
فريق التحرير

نشر المنتج المصري تامر مرسي الإعلان الترويجي لمسلسل "الحشاشين"، والذي يتناول سيرة حسن بن الصباح، ومن المقرر عرضه في رمضان 2024.

وكشف المنتج أن العمل سيكون من بطولة الفنان كريم عبدالعزيز وتأليف عبدالرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي.

وكان الناقد طارق الشناوي قد كشف مؤخرا السبب وراء تأجيل عرض مسلسل "الحشاشين"، لافتا إلى أن العمل كان يحتاج إلى وقت أطول لتنفيذه، نظرا لأنه عمل درامي ضخم للغاية.

وأكد، خلال لقاء إعلامي سابق، أن العمل سيتم متابعة تصويره بعد شهر رمضان.

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إرم نيوز
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