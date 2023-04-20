كريم عبد العزيز بدور حسن بن الصباح في "الحشاشين" في رمضان 2024

وكان الناقد طارق الشناوي قد كشف مؤخرا السبب وراء تأجيل عرض مسلسل "الحشاشين"، لافتا إلى أن العمل كان يحتاج إلى وقت أطول لتنفيذه، نظرا لأنه عمل درامي ضخم للغاية.

وأكد، خلال لقاء إعلامي سابق، أن العمل سيتم متابعة تصويره بعد شهر رمضان.