مصنع لا يوظف سوى من هم فوق الستين.. فما قصته؟

أقدم روبرتو برازال، صاحب أحد أكثر مصانع منتجات الألبان قدما في إقليم فينيتو بالشمال الإيطالي، على توظيف أصدقائه ومعارفه ممن بلغوا الستين من أعمارهم فقط، ما اعتبره البعض قرارا غير عادي وغريبا.

يعتبر برازال أنه عندما وظف 30 من أصدقائه ومعارفه ممن أعمارهم تجاوزت الستين عاما، أنه أسس فريقا جديدا يصفه بمنجم ذهب، بحسب ما أورده موقع "فينيتو" المحلي.

ويختص مصنع برازال بتصنيع أجبان الموزيرلا والبارميزان، وهي تحتاج لذوي خبرة، وقد يكون ذلك أحد الأسباب التي اعتمد عليها لتوظيف كبار السن.

وأصبح صاحب المصنع محورا لوسائل الإعلام، بسبب اتخاذه قرارات يرى بعض المسؤولين عن التنمية البشرية في الشركات، أنها غير عادية وغريبة، لكنه يرى أنهم مجموعة من الشباب، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الألمانية.

وبحسب الوكالة، لم يندم برازال مطلقا على قرار التوظيف، بل على العكس وجد أن موظفيه الجدد يحققون كل ما يطمح رئيسهم لإنجازه، حيث يتميزون أساسا بالكثير من الطاقة والحماس وفوق كل شيء بالخبرة.

وأنهى برازال حديثه قائلا إننا "جميعا أصدقاء ويعرف بعضنا البعض جيدا، وهذا هو السبب في أن روح الفريق أكثر قوة".